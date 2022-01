सिवान: सिवान में रविवार की रात एक सड़क हादसे में इंटर के दो छात्रों की मौत (two students died in road accident in siwan) हो गई है जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. यह सड़क हादसा (road accident in siwan) सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के छक्का टोला के समीप हुआ. एक पिकअप ने बाइक सवार तीन छात्रों को कुचल डाला. इसमें 2 छात्रों की मौत हो गई. वहीं, एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है. घटना के बाद पिकअप चालक पिकअप लेकर फरार हो गया.





मृतक की पहचान गोपालगंज जिला के मांझा थाना थाना क्षेत्र के धर्म परसा गांव निवासी संजीत मांझी और मिथिलेश कुमार साह के रूप में की गई है. वहीं, मांझा गांव निवासी दीपू कुमार यादव घायल हो गया है. बताया जाता है कि ये तीनों इंटर की परीक्षा देने वाले थे. इनकी परीक्षा गोपालगंज जिला के हथुआ में होनी थी. जहां ये तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर इंटर की परीक्षा के लिए हथुआ में मकान देखने के लिए गए हुए थे.

वापसी के दौरान बड़हरिया थाना क्षेत्र के छक्का टोला के समीप एक पिकअप ने इनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोग तीनों को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल ले गये जहां संजीत माझी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मिथिलेश कुमार साह और दीपू कुमार यादव की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया. घायलों के परिजन दोनों को गोरखपुर में इलाज के लिए ले गए. जहां मिथिलेश कुमार साह की इलाज के क्रम में मौत हो गई. वहीं, दीपू कुमार यादव की हालत गंभीर बनी हुई है.

