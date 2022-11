सिवान: बिहार के सीवान में अपराध (Crime In Siwan) की योजना बनाते हुए तीन बदमाश को गिरफ्तार (Three Criminal arrested in Siwan) किया गया है. सभी अपराधियों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है. तलाशी लेने पर बदमाशों के पास से देसी कट्टा और गोली भी बरामद किया गया है. घटना के सम्बंध में सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है.

3 बदमाश को किया गया गिरफ्तार: दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर कारवाई की गई है. एसपी ने बताया कि इधर कुछ दिनों से हत्या, लूट, रंगदारी के मामले ज्यादा रहे हैं. जिसको देखते हुए पुलिस बल काफी सक्रिय है. वही बीती देर रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली के बालचंद हाता में कुछ अपराधी अपराध की योजना बना रहे हैं. तभी पुलिस टीम गठित कर जब सिवान बालचंद हाता होते हुए गयें तो कुछ अपराधी पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसे दौड़ा कर पकड़ा गया. जिसमें तीन अपराधी गिरफ्तार हो गए है. जिनके पास से बंदूक और गोली भी बरामद किया गया है.





क्या क्या हुआ बरामद: आपको बता दें की सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा (Siwan SP Shailesh Kumar Sinha) ने बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम बनाकर छापेमारी की गयी जिसमे पुलिस बल ने तीन अपराधियो को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली, दो मोबाईल भी बरामद किया गया है.

"पकड़े गए तीनो अपराधियो से गहनता से पूछताछ की जा रही है और उनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है. बदमाशों के पास से देसी कट्टा और गोली भी बरामद किया गया है" - शैलेश कुमार सिन्हा, एसपी, सिवान

