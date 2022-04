सहरसा: बिहार के सहरसा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बनगांव थाना क्षेत्र में छापेमारी (Police raid in Saharsa) की. इस दौरान पुलिस को आता देख मौके पर मौजूद अपराधी भागने लगे. जिसमें पुलिस ने तीन बदमाशों को खदेड़कर पकड़ (3 crooks arrested for planning crime in Saharsa) लिया. जबकि दो पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे. पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाशों के पास से पिस्टल, कारतूस, थार जीप, अपाचे बाइक और शराब बरामद (Pistol recovered from miscreants in Saharsa) हुई है. पुलिस गिरफ्तार किये गये तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि उनके अन्य साथियों को भी पकड़ा जा सके.

पुलिस को मिली थी गुप्त सूचना: इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि बनगांव थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी हथियार के साथ रहुआमनी स्थित मस्जिद के पास अपराध की कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. इसके बाद पुलिस की एक टीम गठित की गयी और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और वहां से तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि दो अपराधी भागने में सफल रहे.

हथियार के बल पर लूट की घटना को देते थे अंजाम: गिरफ्तार किये गये बदमाशों की पहचान सन्नी झा, अभिषेक राज और हरेश्वर कुमार के रूप में हुई. गिरफ्तार आरोपियों के पास से तीन पिस्टल, एक देसी कट्टा, 17 जिंदा कारतूस, एक थार जीप, एक अपाचे मोटरसाइकिल और 6 बोतल विदेशी शराब बरामद की गयी है. इनकी गिरफ्तारी के बाद जिले में लूट की घटनाएं रुकेंगी. यह लोग अक्सर हथियार के बल पर लूट घटना को अंजाम देते थे. अभिषेक राज इन लोगों का गैंग का लीडर था.

