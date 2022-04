सिवानः सिवान में ट्रेन रोककर चाय पीने का मामला (Driver Stopped Train for Tea in Siwan) अब तूल पकड़ने लगा है. रेलवे ने इसकी जांच के आदेश दे दिए (Railway Ordered Inquiry on Stopped Train For Tea in Siwan) हैं. नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे (एनईआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज सिंह के मुताबिक गार्ड और लोको पायलट को स्पष्टीकरण देने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

होगी मामले की जांचः जानकारी दें कि शुक्रवार को ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस (11123) के लोको पायलट और गार्ड ने चाय पीने के लिए ट्रेन रोक दी थी. शनिवार को फोटो वायरल होने के बाद अधिकारियों के संज्ञान में आया था. सिवान स्टेशन मास्टर अनंत कुमार ने बताया कि मामला स्टेशन निदेशक के संज्ञान में लाया गया. जानकारी के मुताबिक ट्रेन का स्टॉप नहीं होने के बाद भी ट्रेन को रोकने के कारण रेलवे क्रॉसिंग के दोनों ओर वाहन फंस गए थे. यहां तक कि मरीज के साथ एक एंबुलेंस भी फंसी रही. रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं.

तस्वीर हुई थी वायरलः पूरे मामले की एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. किसी ने ढाला पर इंतजार करते हुए पूरे वाकया को अपने कैमरे में कैद कर लिया और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. सूचना के अनुसार ड्राइवर ने चाय के लिए ट्रेन रोक दी थी. ट्रेन नंबर 11123 डाउन ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस के ड्राइवर ने 91 ए सिसवन ढाला पर चाय पीने के लिए ट्रेन रोक दी थी. गार्ड ढाला के पास स्थित दुकान से चाय लेकर आया और फिर इंजन में सवार हुआ. ढाला बंद था और लोग इंतजार करते रहे और तमाशा देखते रहे.

पहले से ढाला पर था गार्डः मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन का गार्ड पहले से ढाला (रेलवे फाटक) पर था. झांसी यानी ग्वालियर मेल एक्सप्रेस सुबह 5:27 बजे सिवान स्टेशन पहुंची. इसी दौरान ट्रेन का गार्ड चाय के लिए ट्रेन से उतर कर सिसवन ढाला स्थित चाय की दुकान पर आ गया. तब तक ट्रेन खुलने का समय हो गया. सुबह 5:30 बजे सिवान स्टेशन से ट्रेन खुल गई. ड्राइवर को यह पहले से पता था कि गार्ड ढाला पर है. इसलिए वह धीमी गति में ट्रेन ढाला पर लाया और फिर ट्रेन को रोक दी. गार्ड दोनों हाथ में चाय का कप लिए हुए ट्रेन की इंजन पर गया. पहले ड्राइवर को चाय दी. इसके बाद खुद इंजन में सवार हुआ.

