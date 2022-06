सिवान: बिहार के सिवान मंडलकारा में छापेमारी की गई. बता दें की छापेमारी की शुरुआत में एसडीएम रामबाबू बैठा (Siwan SDM Rambabu Baitha) और एसडीपीओ जितेंद्र पाण्डेय के नेतृत्व में छापेमारी चली. थोड़ी देर के बाद डीएम अमित पाण्डेय (Siwan DM Amit Pandey) भी जेल पहुंचे और जब बाहर निकले, तो उन्होंने बताया कि दो-तीन कैदियों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें दूसरे जेलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा. दरअसल प्रशासन के द्वारा जेल में कुछ कैदियों को चिन्हित किया गया है, जिनके बारे में डीएम अमित पाण्डेय ने नाम गुप्त रखते हुए बताया कि दो-तीन कैदियों को दूसरे जेल में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है.

ये भी पढ़ें- बांका मंडल कारा का अधिकारियों ने किया औचक निरीक्षण, डेढ़ घंटे तक चला छापेमारी अभियान

'आपत्तिजनक सामान कुछ नहीं मिला है. मोबाइल, सिम बरामद नहीं हुआ है. खाने की भी जांच की गई है. दो-तीन कैदियों को दूसरे जेल में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है, बहुत जल्द उन लोगों को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा. आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी.' - अमित पाण्डेय, डीएम

शुरू से सुर्खियों में सिवान जेल रहा है: जिलाधिकारी अमित पाण्डेय ने बताया कि बहुत जल्द उन लोगों को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा. बता दें कि छापेमारी तकरीबन साढ़े तीन घंटे तक चली, जिसके बाद से इस बात की चर्चा अब शुरू हो गई है, कि वह कौन कुख्यात अपराधी जेल में बंद है, जिनसे प्रसाशन को सीवान जेल में रखना, खतरा महसूस हो रहा है. सिवान जेल की अगर बात करे तो काफी सुर्खियों में रहा है, सीवान जेल. जब शहाबुद्दीन जीवित थे, सिवान जेल में बंद थे. तब से सीवान जेल चर्चा में था और आज भी है.

सिवान जेल में छापा: सिवान जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट करने को लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा है, कि कुछ ऐसे भी कुख्यात जेल में बंद हैं. जो कानून को ताक पर रख कर, बहुत कुछ करना चाहते होंगे. जिसको लेकर जिला प्रशासन उन्हें दूसरे जेलों में शिफ्ट करना चाह रहा है. गौरतलब है कि सिवान जेल में एसडीएम और एसडीओ के नेतृत्व मे घंटों छापेमारी चली. जिसमें कई थाने की पुलिस मौजूद थी. जेल में अहले सुबह हुई इस छापेमारी से कैदियों में हड़कंप मच गया. जेल के हर वार्ड की बारीकी से जांच की गई. हालांकि छापेमारी के क्रम में जेल में क्या कुछ मिला इसका पता नहीं चल सका.

बिहार के जेलों में छापेमारी: मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को बिहार के जेलों में ताबड़तोड़ छापा (Raids In Many Jails Of Bihar) मारा गया. सीतमाढ़ी में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए डीएम मनेष कुमार मीणा और एसपी हर किशोर राय के निर्देश पर एसडीपीओ सदर व सदर एसडीओ के नेतृत्व में शनिवार की सुबह 4:00 बजे से छापेमारी की गई. शिवहर मंडल कारा में भी एडीएम शम्भु शरण के नेतृत्व में छापामारी हुई. लेकिन वहां से कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ. इस दौरान एसडीपीओ संजय कुमार पांडेय सहित कई अधिकारी और पुलिसकर्मी कारा में मौजूद रहे. इसके आलवा पटना के बेउर जेल, मोतिहारी जेल और खगड़िया मंडल कारा में भी छापेमारी की गई है.

ये भी पढ़ें- सुबह-सुबह बिहार की कई जेलों में मचा हड़कंप, चारों तरफ से घेरकर बैरकों की ली गई तलाशी

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP