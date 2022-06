सीतामढ़ी: शनिवार को बिहार के जेलों में ताबड़तोड़ छापा (Raids In Many Jails Of Bihar) मारा गया. जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए डीएम मनेष कुमार मीणा और एसपी हर किशोर राय के निर्देश पर एसडीपीओ सदर व सदर एसडीओ के नेतृत्व में शनिवार की सुबह 4:00 बजे से छापेमारी की गई. इसी कड़ी में जिले के मंडल कारा में भी क्राइम कंट्रोल को लेकर 6 घंटे तक छापेमारी चली. इस रेड में जेल से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए.

कई आपत्तिजनक सामान बरामद: छापेमारी के दौरान जेल के विभिन्न वार्डों से पुलिस ने कई आपत्तिजनक सामान को बरामद किया बरामद किया है. सामानों में मोबाइल, सिम, चार्जर, गांजा, खैनी, चाकू सहित कई सामान बरामद किए गए. वहीं पुलिस बल के द्वारा जेल के सभी वार्डों में सघन छापेमारी की गई.

क्राइम कंट्रोल को लेकर छापेमारी: छापेमारी के बाद एसडीपीओ सदर ने कहा कि क्राइम कंट्रोल को लेकर जेल में छापेमारी की गई है. छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक सामान भी वार्डों से बरामद किया गया है. सभी सामानों की लिस्ट बनायी जा रही है. मामले को लेकर स्थानीय थाने में मामला भी दर्ज करवाया जाएगा.

पटना के बेउर जेल में छापेमारीः दरअसल, पूरे बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की थी. सीएम की समीक्षा बैठक के बाद गृह विभाग के आदेश पर शनिवार को बिहार की सभी जेल में सुबह औचक छापेमारी की गई. पटना के बेउर जेल में एसडीएम के नेतृत्व में सुबह-सुबह रेड पड़ी. बेउर जेल में सुबह-सुबह अचानक हुए इस छापेमारी के कारण बेउर जेल में बंद कैदियों में हड़कंप मच गया. मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारियों और बेउर जेल प्रशासन के नेतृत्व में एक-एक कर बेउर जेल के सभी वार्डों की बारीकी से छानबीन की गई. हालांकि छापेमारी के दौरान किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक समान या मोबाइल फोन नहीं मिला.

मोतिहारी जेल में छापेमारीः वहीं, पूर्वी चंपारण जिला में भी बढ़ रही अपराधिक घटनाओं को लेकर डीएम के निर्देश पर सेंट्रल जेल मोतिहारी में छापेमारी की गई. सदर एसडीओ सौरभ सुमन यादव और डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता के संयुक्त नेतृत्व में पूरे जेल के एक-एक वार्ड को खंगाला गया. जेल में हुई छापेमारी में एक वार्ड से मोबाइल बरामद हुआ है. छापेमारी में कई थाना की पुलिस के अलावा पुलिस केंद्र के सिपाही शामिल थे. एसडीओ सुमन सौरभ ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जेल में छापेमारी हुई है. इस दौरान सीम लगा हुआ एक मोबाइल और कुछ कैश बरामद हुआ है. बरामद मोबाइल की सीडीआर निकाली जाएगी. साथ ही जेल में बरामद कैश को लेकर उन्होंने बताया कि इसकी जांच भी की जाएगी.

खगड़िया मंडल कारा में छापेमारीः उधर खगड़िया जेल में भी आज अहले सुबह छापेमारी की गई. डीएम आलोक रंजन घोष, एसपी अमितेश कुमार के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई. जिसमें कई थाने की पुलिस भी मौजूद थी. छापेमारी के बाद डीएम आलोक रंजन घोष ने बताया कि कोई विशेष आपत्तिजनक चीज बरामद नहीं हुआ. लेकिन जेल के अंदर से चाकू, छुरी और कैंची जब्त की गई है.

सिवान मंडल कारा में छापेमारीः उधर सिवान जेल में भी एसडीएम और एसडीओ के नेतृत्व मे घंटों छापेमारी चली. जिसमें कई थाने की पुलिस मौजूद थी. जेल में अहले सुबह हुई इस छापेमारी से कैदियों में हड़कंप मच गया. जेल के हर वार्ड की बारीकी से जांच की गई. हालांकि छापेमारी के क्रम में जेल में क्या कुछ मिला इसका पता नहीं चल सका. वहीं, शिवहर मंडल कारा में भी एडीएम शम्भु शरण के नेतृत्व में छापामारी हुई. लेकिन वहां से कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ. इस दौरान एसडीपीओ संजय कुमार पांडेय सहित कई अधिकारी और पुलिसकर्मी कारा में मौजूद रहे.

