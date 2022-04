सिवान: बिहार के सिवान में एक बार फिर मोहम्मद शहाबुद्दीन (Mohammad Shahabuddin) की मौत के बाद एक बार फिर खान ब्रदर्स (Khan Brothers) के नाम की चर्चा है. बिहार में विधान परिषद चुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद सिवान जिला के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में प्रत्याशी रईस खान के काफिले पर गोलीबारी की गई, जिसमें प्रत्याशी बाल-बाल बच गए. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई.

रईस खान पर150 गोलियां चलाई गई : रईस खान के मुताबिक, एके 47 से करीब 150 राउंड गोलियां चलाई गई. रईस ने बताया कि गाड़ी तेज रफ्तार से तो निकल गई, लेकिन काफिले में शामिल दूसरी गाड़ी पर बैठे लोगों को गोली लगी है. उन्होंने बताया कि पीछे आ रहे एक ग्रामीण की गोली लगने से मौत भी हो गई है. घटना के बाद अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रईस सदर अस्पताल पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशसन ने सुरक्षा गार्ड देने की बात कही थी, लेकिन सुरक्षा गार्ड नहीं दिया गया.

किसके टारगेट पर रईस खान ? : हालांकि खान ब्रदर्स के छोटे खान के नाम से चर्चित रईस खान पर किसने गोली चलाई और किस मकसद से गोली चलाई गई ये तो साफ नहीं है लेकिन रईस खान का आरोप है कि चुनाव के दौरान जिस तरह से उन पर गोलियां चली इससे स्पष्ट है कि किसी ने उनकी हत्या की साजिश रची थी. लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिवान में एक बार गैंगवार की आशंका बढ़ गई है. सिवान में एक बार फिर AK 47 का गरजना क्या कहता है. फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है.

कभी हुआ करता था शहाबुद्दीन का मुख्य शूटर : शहाबुद्दीन के मौत की बाद अयूब खान और उसका छोटा भाई रईस सीवान के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर (Most Wanted Gangster Ayub Khan and Raees Khan) माने जाते हैं. यही दोनों भाई मिलकर कुख्यात खान बंधुओं (Terror of khan brothers in siwan) का गैंग चलाते थे और बड़े पैमाने पर जमीन हथियाने से जुड़े मामलों में भी शामिल थे.

शहाबुद्दीन से लिया पंगा, फिर बनाई अलग गैंग : अयूब खान और रईस खान कभी बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का मुख्य शूटर (Main shooter of shahabuddin in siwan ) के रूप में जाने जाता था, हालांकि खान ब्रदर्स ने शहाबुद्दीन के खिलाफ विद्रोह करते हुए अपना एक अलग गैंग (Khan Brothers rebelled against Shahabuddin and formed gang ) बना लिया.

सलाखों के पिछे अयूब खान : तीन महीने पहले बिहार और बंगाल के चर्चित खान ब्रदर्स के बड़े भाई कुख्यात अयूब खान को STF ने पूर्णिया के बयासी थाना के चेकपोस्ट से गिरफ्तार किया था. अयूब खान पर हत्या, रंगदारी, लूट, डकैती और अपहरण के 17 अलग-अलग थानों में कुल 42 केस दर्ज हैं. बिहार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और ओडिशा की पुलिस को भी इसकी तलाश थी.

