सिवान: बुधवार की सुबह बिहार के सिवान में ट्रक ने एक होमगार्ड के जवान को रौंद (road accident in siwan) दिया. इस हादसे में होमगार्ड की मौके पर ही मौत (home guard jawan died in road accident in siwan) हो गई. उसकी पहचान दरौली थाना क्षेत्र के डुमरहर गांव के इंद्रजीत यादव के रूप में हुई है. वह रात में गश्ती ड्यूटी पर था. इंद्रजीत सुबह के करीब 5 बजे सड़क किनारे खड़े थे तभी ट्रक ने रौंद दिया. होमगार्ड का जवान पचरुखी थाना में पदस्थापित था. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से भागने में सफल रहा.

आपको बता दें कि इंद्रजीत यादव का डेढ माह पहले पचरुखी थाने में ट्रांसफर हुआ था. रात में गश्ती पर पचरुखी थाना में पदस्थापित एएसआई रामानंद के साथ होमगार्ड इंद्रजीत यादव भी ड्यूटी पर निकले थे. सुबह 5 बजे के करीब वह पचरुखी थाना के पडरौली गांव के पास सड़क के किनारे खडे थे. तभी ट्रक ने उन्हें रौंद दिया. आनन-फानन में उसे सिवान सदर अस्पताल लाया गया जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

होमगार्ड की मौत से सिवान पुलिस महकमे में शोक की लहर फैल गई. पचरुखी थानाध्यक्ष ददन सिंह ने बताया की होमगार्ड जवान इंद्रजीत की मृत्यु ट्रक के धक्के से हुई है. वहीं, पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार को सरकारी मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जायेगा.

