सिवान: बिहार के सिवान में अपराधियों को किसी का डर नहीं है. मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के बंगरा गांव ( Bangra Village Siwan) का है, जहां रविवार की रात तकरीबन 9 बजे कार बाजार के मालिक को रंगदारी के तौर पर नई बाइक (Bike Demand In Extortion In Siwan) नहीं देने पर अपराधी (Criminals Arrived To Kill businessman In Siwan) हथियार लेकर जान से मारने पहुंच गए. पिस्टल लहराते हुए दो असामाजिक तत्वों ने कार बाजार मालिक के घर के बाहर फायरिंग (Firing In Siwan) की, जिसका वीडियो सामने आया है.

पढ़ें- बेगूसराय में डॉक्टर दंपती से रंगदारी की मांग, चाहरदीवारी निर्माण को लेकर हुआ विवाद

रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने पहुंचे अपराधी: घटना के संबंध में महाराजगंज थाना क्षेत्र के बंगरा निवासी मृत्युंजय कुमार सिंह के पुत्र 29 वर्षीय मनीष कुमार उर्फ मनी सिंह ने गांव के तारणी सिंह के पुत्र तूफान सिंह उर्फ तूफानी और उनके छोटे भाई राज सिंह को अभियुक्त बनाया है. पीड़ित मनीष कुमार उर्फ मनी सिंह ने दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा है कि महाराजगंज बाजार के राम लखन सिंह चौक से महज 200 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप के नजदीक उनकी कार बाजार की दुकान है.

घर के बाहर की फायरिंग: उन्होंने बताया कि मैं पुरानी कार की खरीद बिक्री करता हूं. रविवार की रात दोनों भाई बाइक से पहुंचे और कहने लगे कि तुम बहुत मुनाफा कमा रहे हो मुझे रंगदारी के तौर पर एक नई बाइक दिला दो. जिसके बाद मैं बोलने लगा कि मैं एक छोटे व्यवसायी हूं मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं आपको नई बाइक दिला दूं.

"दोनों लोग जान से मारने की धमकी देने लगे. मैं जल्दी से अपनी दुकान बंद करके घर पर आया और अपने परिजनों से घटना के संबंध में सारी बातें बता रहा था. इतने में दोनों लोग मेरे घर पहुंचे और अपने अपने हाथों में पिस्टल लेकर गोली चलाने लगे. मैं जान बचाकर घर के अंदर भागा और जाकर छिप गया."- मनीष कुमार उर्फ मनी सिंह, पीड़ित

एक अभियुक्त गिरफ्तार: मनीष ने बताया कि दोनों अपराधियों ने घर का दरवाजा भी तोड़ने का प्रयास किया लेकिन दरवाजा मजबूत होने के कारण नहीं तोड़ सके. अगर दरवाजा टूट जाता तो मेरी जान भी जा सकती थी. इधर पीड़ित के लिखित शिकायत के बाद महाराजगंज थाने की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.