बेगूसरायः बिहार के बेगूसराय में एक डॉक्टर दंपती से चाहरदीवारी निर्माण को लेकर रंगदारी की मांग (Extortion Demand From Doctor In Begusarai) की गई. जब डॉक्टर ने रंगदारी देने से इंकार किया तो बदमाशों ने वहां कई राउंड फायरिंग (firing in Begusarai) की और बनी हुई दीवार को तोड़ डाला. पूरे मामले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. घटना नगर थाना क्षेत्र के हेमराज चौक के पास की है.

6-7 की संख्या में थे बदमाशः दरअसल नगर थाना क्षेत्र के हेमरा चौक के पास सदर अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक डॉ कृष्ण कुमार की अपनी जमीन है. इस जमीन पर कुछ दिनों से चाहरदिवारी का निर्माण किया जा रहा था. इस बीच डॉक्टर दंपती से कुछ दबंग लोगों ने रंगदारी की मांग कर दी, जिसको लेकर वहां विवाद हो गया. दंपती का आरोप है कि सोमवार को बदमाशों ने रंगदारी की मांग को लेकर जमीन पर फायरिंग की थी. उसके बाद मंगलवार की शाम भी 6-7 की संख्या में बदमाश दोबारा पहुंचे और रंगदारी मागने लगे. रंगदारी नहीं देने पर दीवार को तोड़ दिया और कई राउंड फायरिंग की.

"हमारा एक जमीन है, हेमराज चौक के पास शिव मंदिर के पीछे. वहां बाउंड्री करा रहे थे, तभी दो लोग बाइक से सोमवार को आए मैडम से रंगदारी मांगने लगे, इस पर वो बोलीं कि किस बात का रंगदारी. इस पर वो लोग दो राउंड फायरिंग करके चले गए. फिर मंगलवार को 5 से 6 की संख्या में लोग आए और रंगदारी मांगने लगे. इस दौरान जब हमने देने से इंकार कर दिया तो वो लोग दोबारा फायरिंग करने लगे. फिर पुलिस को सूचना दी गई, दो लोग पकड़े गए, कई लोग भाग गए"- डॉ. कृष्ण कुमार, चिकित्सक

पुलिस पर भी बदमाशों ने की फायरिंगः वहीं, घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर भी बदमाशों ने फायरिंग कर दी. पुलिस ने 2 बदमाशों को हथियार के साथ मौके से गिरफ्तार किया जबकि आधा दर्जन बदमाश भाग गए. सीसीटीवी फुटेज में देख जा सकते है कि बदमाशों द्वारा दीवार को तोड़ा जा रहा है और हंगामा किया जा रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना कि जल्द ही अन्य बदमाशों को भी पकड़ लिया जाएगा.