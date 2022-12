सिवान: बिहार के सिवान में (murder in siwan) बेटे ने रिटायर्ड फौजी पिता की हत्या कर दी. बाप-बेटे में जमीन विवाद (Fight between father and son in Siwan) को लेकर मारपीट हो गई. मारपीट में रिटायर्ड फौजी समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. आनन फानन में आसपास के लोगों ने इलाज हेतु यूपी के देवरिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान 60 वर्षीय अवध नरेश नाथ तिवारी की मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें : सिवान में एक घंटे के भीतर दो सड़क हादसे, 2 लोगों की गयी जान

इलाज के दौरान मौत : घटना के संबंध में बताया जाता है कि विकास तिवारी जो आर्मी का जवान है. उसकी प्रॉपर्टी को लेकर शुरू हुई. अपने रिटायर्ड पिता से बहस हो गई. जिसके बाद फौजी पिता की जमकर पिटाई कर दी. शोरगुल की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. तब तक अवध नरेश नाथ तिवारी खून से लथपथ हालत में गम्भीर रूप से घायल थे. आनन फानन में आसपास के लोगों ने इलाज हेतु यूपी के देवरिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं घटना में आग्रेय नाथ तिवारी और प्रभावती देवी गंभीर रूप से घायल हो गए.





परिजनों ने थाने में दिया आवेदन: परिवारिक विवाद में हुई मारपीट में कोढवलिया गांव निवासी अवध नरेश नाथ तिवारी की मौत हो गई. परिजनों ने थाने में आवेदन देकर छह लोगों को नामजद किया है. जिसमे दरौली थाना क्षेत्र के रामपुनक गांव निवासी शम्भू पांडेय, सरहरवा गांव निवासी पवन सिंह, अनुराधा कुमारी, (कांस्टेबल बिहार पुलिस) थाना क्षेत्र के कोढवलिया गांव निवासी उत्तम नाथ तिवारी, विकास नाथ तिवारी फौजी और हेमा देवी को नामजद किया गया है.

ये भी पढ़ें : सिवान में कोहरे के कारण पेड़ से टकराई कार, एक महिला की मौत, कई लोग घायल



"परिजनों के तरफ से लिखित शिकायत मिली है. मृतक के सब से छोटे पुत्र ने शिकायत दर्ज कराई है. लिखित शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया जाएगा." -थानाध्यक्ष