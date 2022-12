सिवान: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) के बावजूद शराब की तस्करी (Liquor Smuggling In siwan) धड़ल्ले से हो रही है. पुलिस लगातार तस्करों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब कारोबारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में नशेड़ियों (Liquor Smugglers Arrested In siwan ) को गिरफ्तार किया है. उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्यवाही 50 शराबियों को गिरफ्तार किया है.

छापेमारी से शराबियों में हड़कंप : उत्पाद विभाग की टीम ने बुधवार को जिले के मैरवा-यूपी बिहार के बॉर्डर पर ही सघन जांच अभियान चलाया. अभियान में 50 शराबियों को गिरफ्तार किया गया. कुछ लोग शराब पिये हुए थे और कुछ लोगों के पास से शराब की कई बोतले भी बरामद हुई है. इस अभियान से यूपी बिहार बॉर्डर पर शराबियों में हड़कंप मच गया. उत्पाद विभाग की टीम ने बिहार यूपी बॉर्डर पर ब्रेथलाइजर मशीन लेकर पहुंची और हर आने जाने वाले लोगों को उस से चेक किया, जिसके बाद शराबियों में हड़कंप मच गया.







"बॉर्डर इलाके से ही शराबी शराब पीकर आते हैं. शराब की खेप भी यही से लाई जाती है. जिसमें सख्ती से हर जाने वालों का चेक किया गया. जिसमें 50 शराबियों को गिरफ्तार सिवान लाया गया है. मेडीकल जांच के बाद कोर्ट के आदेश पर आगे की कार्यवाही की जाएगी." -धर्मेंद्र कुमार, ASI

