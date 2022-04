सीतामढ़ी: बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ (Increasing Crime In Bihar) रहा है.अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना इलाके की है. जहां जमीन विवाद में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या (Youth Stabbed To Death In Sitamarhi) कर दी गई. वहीं, हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया. फिलहाल कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया है.

ये भी पढ़ें: Crime In Motihari: नमाज पढ़कर लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या

सीतामढ़ी में युवक की चाकू गोदकर हत्या: बता दें कि रीगा थाना क्षेत्र के सोनार गांव के पास एक बगीचे में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही सहियारा थानाध्यक्ष राकेश रंजन, सुप्पी थानाध्यक्ष मंजर आलम खान रीगा थानाध्यक्ष संजय कुमार समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं, मृतक की पहचान रीगा थाना क्षेत्र के रामनगर वार्ड नंबर एक निवासी हरीश चंद्र पासवान के पुत्र ओम प्रकाश पासवान उर्फ बमबम पासवान के रूप में की गई. घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि मीट-भात का भोज खाने के दौरान युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई.

सोनार गांव में एक बगीचे से मिला शव: वहीं, स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह जब किसान अपने खेत में गेहूं काटने जा रहे थे तभी बगीचे के पास एक बाइक दिखी. जब किसानों ने नजदीक जाकर देखा तो वहां एक युवक का शव पड़ा था. देखते-देखते इसकी सूचना जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही रीगा थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई. जिसके बाद बमबम पासवान के पिता हरीश चंद्र पासवान ने शव की शिनाख्त की.

ये भी पढ़ें: बाइक सवार अपराधियों ने शख्स को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत

जमीन विवाद में युवक की हत्या: बमबम पासवान के पिता ने बताया कि गांव के ही बास्कीत पासवान के पुत्र संजय पासवान से उनकी पहले से जमीन विवाद चल रहा था. जिसे लेकर बार-बार उनके बेटे को जान से मारने की धमकी मिल रही थी. उन्होंने आशंका जतायी कि उन्हीं लोगों ने घटना को अंजाम दिया. बमबम पासवान शनिवार को बाइक लेकर घर से निकला था लेकिन लौट कर नहीं आया. रविवार सुबह उसकी हत्या की सूचना मिली. बमबम पहले भी शराब मामले में जेल जा चुका था. शव के पास युवक की बाइक, चाकू और उसका मोबाइल बरामद किया गया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: वहीं, पुलिस ने बताया कि बमबम के मोबाइल से कई राज खुल सकते हैं. उसके गर्दन पर चाकू के घाव मिले हैं और हाथ के नीचे दो निशान भी मिले हैं. जिससे गोली मारने की भी आशंका जतायी जा रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है.



विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP