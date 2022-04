वैशाली: राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में अपराधियों का कहर (Havoc of Criminals in Bihar) जारी है. हौसला बुलंद अपराधी लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला वैशाली के जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र का है. जहां अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी. घायल को आनन-फानन में इलाज के लिए एनएमसीएच लाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत (Man Shot Dead in Vaishali) हो गयी. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है.

मृतक व्यक्ति की पहचान जुड़ावनपुर निवासी राजीव रंजन के रूप में हुई है. बताया जाता है कि आपसी विवाद में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है. इस मामले में मृतक के परिजन विक्रम कुमार ने बताया कि वह छठ पूजा कर लौट रहे थे. तभी किसी बात को लेकर उनका स्थानीय लोगों से साथ झगड़ा हुआ था और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गयी थी. आज बाइक से आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया. एक गोली हाथ में और दूसरी पैर में लगी थी. इसके बाद जख्मी हालत में राजीव रंजन को इलाज के लिए पटना लाया गया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

बता दें कि राघोपुर दियारा क्षेत्र एक टापू की तरह है. चारों तरफ नदियों की धार से घिरे राघोपुर में अक्सर अपराधिक घटनाएं होती रहती है, लेकिन आवागमन के संसाधन कम होने की वजह से यहां पुलिस की कार्रवाई में काफी विलंब होता है. जिससे अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है. इसके साथ ही शराब तस्करी, गांजा तस्करी या अन्य आपराधिक घटनाओं की बात हो तो राघोपुर खास तौर से जाना जाता है.

