सीतामढ़ी: बिहार में शराबबंदी कानून लागू (Liquor Ban In Bihar) होने के बावजूद आए दिन शराब से जुड़ी घटनाएं सामने आते रहती है. ताजा मामला सीतामढ़ी के सहियारा थाना के बेलाहीजय राम गांव की है. जहां एक शराबी ने अंडा बनाने और शराब पीने से मना करने पर अपनी पत्नी की गला दबाकर (Women Murdered In Sitamarhi) हत्या कर दी है. वहीं घटना के बाद आरोपी ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए (Crime In Sitamarhi) महिला के गले में फंदा डालकर उसे रूम की छत से लटका दिया और फरार हो गया.

ये भी पढ़ें- Purnea Crime: पहले स्वर्ण व्यवसायी को बनाया निशाना.. अब उसी इलाके में रिटायर्ड जवान से लूट

घटना की सूचना मिलते ही सहियारा थानाध्यक्ष राकेश रंजन पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए है. मृतक की पहचान सेवानिवृत्त दारोगा रामविनय सिंह के पुत्र अजित सिंह की 30 वर्षीय पत्नी नीतू देवी के रूप में की गई.आरोपी के पिता की सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष के साथ अवर्निरीक्षक पीएन सिंह ने दलबल के साथ पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सीतामढ़ी भेज दिया है.





अंडा बनाने से मना करने पर पत्नी की हत्या : वहीं, स्थानीय लोगों ने बताया कि अन्य दिनों की तरह गुरुवार को भी आरोपी अजित नशे में चूर होकर अंडा लेकर घर आया था. पति के हर दिन शराब पीने नाराज पत्नी ने गुरुवार की वजह से शुक्रवार को अंडा बनाने की बात कही इससे नाराज पति ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

दरअसल, ग्रामीणों ने बताया कि, बेलाहीजय राम गांव में शराबबंदी होने के बावजूद कई लोगों द्वारा शराब चुलाई का अवैध कारोबार किया जाता है. आरोपी अजित इसी शराब पीने का आदि हो चुका है. वहीं, मृत महिला के दो पुत्र और एक पुत्री है. घटना के बाद परिजनों के बीच कोहराम मच गया है. घटना की पुष्टि करते हुए थाना के अवर्निरीक्षक ने बताया कि, शव को देखने से प्रतीत होता है कि गला घोंटकर हत्या की गई है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.

ये भी पढ़ें- नवादा में खौफनाक वारदात, महिला को डायन बताकर दबंगों ने जिंदा जलाया

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP