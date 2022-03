सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में मुनाफा कमाने और पैसे की बचत करने के लिए लोगों ने रीगा प्रखंड में सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बैंक शाखा (Sahara India Private Limited Branch in Sitamarhi) में रुपये जमा किया था. जमा किया हुआ पैसा निकालने के लिए लंबे समय से लोग बैंक शाखा का चक्कर काट रहे थे, लेकिन उनको अपनी जमा-पूंजी नहीं मिली. जिससे आक्रोशित ग्राहकों ने सोमवार को बैंक शाखा पहुंचकर जमकर हंगामा (People created ruckus in Sitamarhi) किया और बैंक के मुख्यद्वार पर ताला (Customers Put Lock on Gate of Sahara India Bank) जड़ दिया. वहीं, लोगों के द्वारा हंगामा किये जाने की सूचना पर भी पुलिस नहीं पहुंची. जिससे कई घंटे तक लोगों ने हंगामा किया.

ग्राहकों ने मुख्यद्वार पर जड़ा ताला: बता दें कि सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग सोमवार को सहारा इंडिया बैंक के कार्यालय पहुंचे और पैसे निकासी की मांग करने लगे. इसके बाद बैंककर्मियों ने ग्राहकों से बाद में आने की बात कही. जिससे ग्राहक आक्रोशित होकर बैंक के कार्यालय में हंगामा किये और कर्मियों को बंधक बनाकर बैंक के मुख्य द्वार में ताला जड़ दिया. इसके बाद जमकर नारेबाजी की. ग्राहकों का आरोप है कि करीब 2 साल पूर्व से ही बैंक में जमा पैसे की निकासी का समय था. इसके बावजूद लगातार बैंक कर्मियों के द्वारा समय दिया जा रहा है और अब तक भुगतान नहीं किया गया.

निकासी का समय होने पर नहीं मिला पैसा: वहीं, बैंक पहुंचे ग्राहक संजीत कुमार ने बताया कि करीब 1 वर्ष पूर्व उनका 8 लाख 35 हजार रुपये बैंक से निकासी का समय था, लेकिन अब तक बैंक से पैसा नहीं मिला. वह वर्षों तक अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा सहारा इंडिया में जमा करता रहे ताकि समय पर उसे वह पैसा मिल सके. जिससे उन पैसों से वह अपनी बहन की शादी कर सकें, लेकिन समय के बाद भी बैंक से पैसा नहीं मिला. जिससे अब तक उसकी बहन की शादी नहीं हुई.

