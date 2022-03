पटना: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) के बीच लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत (Death Due To Poisonous Liquor In Bihar) हो रही है. होली के बाद अभी तक दर्जनों मौत हो चुकी है. इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ (Congress Attacked CM Nitish) ने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि जहरीली शराब से हो रही मौत को प्रशासन झुठलाने का काम कर रही है. मौत का कारण संदिग्ध पदार्थ को बताया जा रहा है.

कांग्रेस का सीएम नीतीश पर हमला: कांग्रेस प्रवक्ता (Congress spokesperson Rajesh Rathod) ने कहा कि बिहार में शराबबंदी फेल है ये बात कहने से सरकार परहेज कर रही है. सरकार शराबबंदी को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है. वहीं दूसरी तरफ लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं. शराब तस्कर लोगों की जान ले रहे हैं. ऐसे में सरकार को बहुत कुछ सोचने की जरूरत है. 5 साल से ज्यादा शराबबंदी को हो गया लेकिन अभी तक सरकार को सफलता नहीं मिली है.

"आखिर बिहार में शराबबंदी सफल कैसे होगी, अब सरकार को चाहिए कि सभी दलों से इस मुद्दे पर राय ले. हम मुख्यमंत्री से भी अपील करेंगे कि ऐसे मुद्दे पर बहुत कुछ सोचने की जरूरत है और ये प्रयास अकेले करने से नहीं होगा. वो सभी दलों को इस मुद्दे पर साथ बैठाए और इसपर राय लेकर शराबबंदी कानून की समीक्षा करें."- राजेश राठौड़, कांग्रेस प्रवक्ता

अब तक हो चुकी है कई मौतें: बिहार में बीते कुछ दिनों में जहरीली शराब से कथित मौतों का सिलसिला चल रहा है. अभी तक तीन दर्जन से अधिक लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है. ताजा मामला सिवान का है, जहां बीती रात तीन लोगों की संदिग्‍ध मौत हुई है. इसके पहले भागलपुर के 16, बांका में 12, मधेपुरा में चार और नालंदा में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है. भागलपुर और बांका में एक-एक व्‍यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई है. राज्‍य के विभिन्‍न अस्‍पतालों में अनेक लोग अपना इलाज करा रहे हैं. इन मौतों के पीछे जहरीली शराब के होने की चर्चाएं हैं. मृतकों के परिजन जहरीली शराब से मौत की बात कह रहे हैं तो वहीं प्रशासन इससे इनकार कर रहा है.

