सिवान: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) कानून लागू होने के बावजूद लगातार जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं. इसी बीच सिवान में 3 लोगों की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत (suspicious death in siwan) हुई है. मौत के बाद से गांव में कोहराम मच गया है. परिजन जहरीली शराब से मौत की आशंका जता रहे हैं. मामला सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र (Mufassil police station area of Siwan) के सरावे गांव (suspicious death in Sarave village ) व छोटपुर गांव (suspicious death in Chhotpur village) का है. मृतक के परिजनों का आरोप है कि जहरीली शराब (death due to poisonous liquor in siwan) पीने से ही मौत हुई है.

परिजनों में कानून का डर: अपनों को खो चुके परिजनों में कानून का डर साफ नजर आ रहा है. चीख पुकार और मातम के बीच सिंगरीया देवी मीडिया को बोतल दिखाकर बता रही है कि मेरे पति की मौत इस बोतल की शराब पीने से हुई है. वृद्ध महिला ने कहा कि उल्टी हुई फिर पेट दर्द हुआ फिर मौत हो गई. पर बार-बार कुरेदने के बाद भी शराब का नाम लेने से डर रही है.

"दारू से मौत हो गई. बोलत में लेकर आए थे. पीकर पेट दर्द उल्टी शुरू हो गया था. हम तुरंत सिवान लेकर भागे थे. क्या पता बोतल में क्या लेकर आए थे. हम कैसे कहे बोतल में क्या था. बोतल में जो कुछ भी था उसे पीकर दिमाग आउट हो गया."- सिंगरीया देवी, मृतक की पत्नी

क्या कहना है मृतक के परिजनों का: वहीं शिव नाथ बस्फोर पिता शिव बासफोर, कंचन राम पिता सुखारी राम जो सरावे गांव निवासी थे की भी जहरीली शराब से मौत की बात परिजन बता रहे हैं. घटना के सम्बन्ध में बताया जा रहा है कि शिवनाथ बस्फोर और कंचन राम छोटपुर गांव में अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे. वहीं किसी ने ग्लास में कुछ डालकर दिया जिसे पीने के बाद दोनों को मौत हो गई. जिसको परिजन जहरीली शराब बता रहे हैं. हालांकि मामले की जांच चल रही है. घटना के बाद मुखिया ने आनन फानन में सभी शवों का अंतिम संस्कार करवा दिया.

"पिताजी छोटपुर गांव गए थे. ग्लास में कुछ पीने के लिए वहां दिया गया. बोतल भी था. बोतल की फोटो मैंने खींच ली है. मेरे पिता को सुबह 5 बजे उल्टी हुई. डॉक्टर के पास लेकर गए थे. पिताजी सुस्त हो गए. बोतल में क्या था मुझे पता नहीं. जहरीली शराब से ही मौत हो गई. दो लोगों की मौत हो गई है. प्रशासन पूरे मामले की जांच करवाए. शराबबंदी है फिर भी शराब मिल रहा है."-चंदन बासफोर, मृतक का बेटा

"अंतिम संस्कार में गए थे. जहरीली शराब किसी ने पिला दिया. शराब पीने के बाद पेट में जलन शुरू हो गया. डॉक्टर के पास लेकर गए लेकिन मौत हो गई. छोटपुर गांव में ही जहरीली शराब दी गई थी. प्रशासन हमारी मदद करे. अबतक प्रशासन की ओर से कोई नहीं आया."- रंजन, मृतक का बेटे

अब तक हो चुकी है कई मौतें: बिहार में बीते कुछ दिनों में जहरीली शराब से कथित मौतों का सिलसिला चल रहा है. अभी तक तीन दर्जन से अधिक लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है. ताजा मामला सिवान का है, जहां बीती रात तीन लोगों की संदिग्‍ध मौत हुई है. इसके पहले भागलपुर के 16, बांका में 12, मधेपुरा में चार और नालंदा में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है. भागलपुर और बांका में एक-एक व्‍यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई है. राज्‍य के विभिन्‍न अस्‍पतालों में अनेक लोग अपना इलाज करा रहे हैं. इन मौतों के पीछे जहरीली शराब के होने की चर्चाएं हैं. मृतकों के परिजन जहरीली शराब से मौत की बात कह रहे हैं तो वहीं प्रशासन इससे इनकार कर रहा है.



