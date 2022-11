शिवहरः बिहार के शिवहर जिला में खैनी नहीं देने से मना करने पर नाराज युवक बुजुर्ग पर चाकू से हमला (Youth Attacked Old In Sheohar Man For Tobacco) कर दिया. मामला पीपराही थाना क्षेत्र (Piprahi Police Station of Sheohar) के परसौनी बैज गांव का है. हमले के दौरान के बुजुर्ग के गर्दन और पेट पर कई बार वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. आसपास के लोगों ने हस्तक्षेप कर बुजुर्ग को हमलावर से छुड़ाया और आनन-फानन में लेकर शिवहर सदर अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया. बुजुर्ग की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है.

"बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर के सामने बैठा हुआ था. इसी क्रम में युवक उनके पास पहुंचा और खैनी मांगने लगा. बुजुर्ग व्यक्ति की ओर से खैनी देने से इंकार करने पर युवक ने बुजुर्ग के गर्दन और पेट में चाकू मारकर कर घायल कर दिया. स्थानीय लोग और घर वाले उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गये, जहां डॉक्टर ने प्राथमिकी उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया."-सूरज कुमार, थानाध्यक्ष, पीपराही थाना

आरोपी 2017 में हथकड़ी के साथ हुआ था फरारः पीपराही थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने आगे कहा कि घायल की पहचान रामबाबू साह के रूप में हुई है और हमलावर की पहचान विवेक उपाध्याय के रूप में हुई है. घायल के फर्द बयना पर प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. गिरफ्तार हमलावर शातिर अपराधी हैं. इसके विरुद्ध थाने में पूर्व से भी मामले दर्ज हैं. 2017 में शिवहर पुलिस लाइन के सामने पुलिस गाड़ी से हथकड़ी लगे हुए फरार हो गया था. बड़ी मुश्किल से पुलिस के हाथ चढ़ा था. घटना से गांव में आक्रोश है.

