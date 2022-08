सारण(छपरा): बिहार के सारण पुलिस को बड़ी सफलता (Saran Crime New) मिली है. यहां से पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई कर तीन अपराधियों को गिरफ्तार (Three criminals arrested in Saran) किया है. पुलिस को काफी दिनों से इनकी तलाश थी. सोनपुर डीएसपी अंजनी कुमार (Sonepur DSP Anjani Kumar) ने बताया कि तीनों शराब और अवैध हथियार की तस्करी और बिक्री करने मामले में फरार चल रहे थे.

अपराधियों के पास मिले हथियार: जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार अपराधियों के पास से दो बाइक और एक बोलेरो गाड़ी जब्त किया गया है. इसके अलावा एक देशी कट्टा, एक पिस्टल, मैगजीन सहित गोलियां बरामद हुई है. इनके पुलिस रिकार्ड खंगाले जा रहे हैं. फिलहाल, अपराधियों से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी है.

शराब तस्करी से जुड़े हैं अपराधी: गिरफ्तार एक अपराधी की पहचान सोनपुर के धर्मागत गांव के प्रिंस कुमार उर्फ कुशु राय के रूप में हुई है. उसके पास से दो बाइक, एक बोलेरो, एक गोली और एक देसी कट्टा बरामद किया गया है. यह शराब तस्करी से जुड़ा था. वहीं सज्जनपुर मटिहानी गांव से गिरफ्तार अमन कुमार और संजय कुमार दोनों व्यवसायी हैं. इनके पास से एक पिस्टल, एक-एक मैगजीन मे तीन गोली बरामद किया गया है. दोनों चोरी छुपे हथियार की खरीद-बिक्री किया करते थे.