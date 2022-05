छपराः सारण जिले के गरखा थाना क्षेत्र के मोतीराजपुर गांव में गला दबाकर एक महिला की हत्या (Woman Murder In Saran) का मामला प्रकाश में आया है. आरोप है कि मृत महिला अपने पति का एक युवती के साथ चल रहे अवैध संबंध का विरोध कर रही थी. इसके बाद नाराज पति ने अपने घर वालों के साथ मिलकर घटना को अंजाम (Husband Murdered His wife In Saran) दिया. मायके वालों की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

"शाहिना के मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मामला स्पष्ट होगा." -राम सेवक राउत, गरखा थानाध्यक्ष

शादी के बाद ही अवैध संबंध का पता चला थाः 25 वर्षीय शाहिना खातून की शादी मोतीराजपुर गांव निवासी मोहम्मद असलम के साथ हुई थी. शादी के बाद पत्नी को पता चला कि पति का किसी अन्य युवती के साथ अवैध संबंध है. शाहिना खातून लगातार इसका विरोध कर रही थी. इसके बाद पति मोहम्मद असलम ने अपने घर के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी.

पुलिस ने परिजनों को शव सौंपाः घटना की जानकारी किसी ग्रामीण ने शाहिना खातून के घर वालों को दे दिया. इसके बाद घरवालों ने गरखा पुलिस को मामले की जानकारी दी. जानकारी मिलते ही पुलिस मोहम्मद असलम के घर पहुंची और घर के बरामदे से शव को बरामद किया. पुलिस ने छपरा सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर शाहिना के मायके वालों को सौंप दिया है. गरखा थानाध्यक्ष राम सेवक राउत (Garkha SHO Ram Sevak Raut) ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.

