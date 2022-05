लखीसराय: बिहार के लखीसराय (Crime In Lakhisarai) में पति ने पत्नी की पीट-पीटकर हत्या (Wife Beaten to Death In Lakhisarai) कर दी. इस घटना के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई. वहीं घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है. पूरा मामला जिले के किऊल थाना क्षेत्र के खुटुकपार पंचायत के घोसी कुंडी गांव की है.

पत्नी की पीट-पीटकर हत्या: मृतक महिला की पहचान घोसी कुंडी गांव निवासी कृष्णा तांती की पत्नी सविता देवी के रूप में हुई है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि कृष्णा तांती का अपनी साली से अवैध संबंध था. जिसको लेकर पत्नी सविता देवी हमेशा विरोध करती थी. इसी के चलते महिला के पति कृष्णा तांती ने पत्नी को गला दबाते हुए पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना के बाद से पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है और लोग तरह-तरह की बात कर रहे हैं.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: सविता देवी के छोटे-छोटे चार पुत्री है. कुछ दिन पूर्व मायके में चार पुत्री होने को लेकर सविता देवी का पति से झगड़ा हुआ था. बाद में लोगों के हस्तक्षेप के बाद पंचायत हुई, तब जाकर मामला शांत हुआ था. अब दरिंदा पति ने बेरहमी से पत्नी को पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पुहंची और शव को कब्जे में पोस्टमार्ट के लिए भेज दिया है. इस घटना को लेकर थाना की पुलिस फिलहाल कुछ भी बताने से परहेज कर रही है.

