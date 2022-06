छपरा: बिहार के छपरा में गंगा आरती (Ganga Aarti in Chapra) का आयोजन किया गया. ज्येष्ट पूर्णिमा के दिन मंगलवार को आयोजित इस महाआरती में गंगा सोन और सरयू के संगम डोरीगंज चिरांद में बंगाली बाबा घाट (Bengali Baba Ghat in Doriganj Chirand) पर ऐतिहासिक गंगा आरती का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे (Union Minister of State Ashwini Choubey), बिहार सरकार के मंत्री आलोक रंजन झा, बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा और सारण जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश रामलाल शर्मा समेत बड़ी संख्या में साधु-संतों ने हिस्सा लिया. अयोध्या से लक्ष्मण किलाधीश मैथिली शरण जी महाराज भी मौजूद थे.



ये भी पढ़ें: शाहनवाज हुसैन बोले- 'पहले अजान लाउडस्पीकर से नहीं होता था.. इसे धर्म से जोड़ना ठीक नहीं'

रामायण सर्किट में जोड़ने का होगा प्रयास: इस कार्यक्रम में अपने संबोधन में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि यह भूमि पवित्र भूमि के साथ ही पुरातत्विक भूमि है. इसके विकास के लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं. इसके विकास से ज्यादा इसके पुरातत्व महत्व के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, क्योंकि यहां एक पूरा पुरातत्विक शहर हुआ करता था. जो गंगा और सोन और सरयु नदी पर स्थित है. वहीं, केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि कि यह एक पवित्र स्थान है. इसके विकास के लिए हम जल्द एक नया प्रस्ताव भेजेंगे और इसे रामायण सर्किट में जोड़ने का प्रयास करेंगे. इसे प्रकृति और संस्कृति से भी जोड़ा जाएगा.

ये भी पढ़ें: सारण के विकास के लिए सभी दल एकजुट, MP राजीव प्रताप रूडी का बयान

गंगा हमारे जीवन का आर्दश: उधर, अयोध्या से आए लक्ष्मण किलाधीश मैथिलीशरण जी महाराज ने कहा कि गंगा जी हमारे जीवन का आर्दश है. हम सब नदी की निर्मलता के लिए लगातार प्रयास करें और गंगा जी में जो गंदगी डाली जा रही है, उसे रोकने का प्रयास होना चाहिए. गंगा की पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास होना चाहिए. इस अवसर पर यहां के घाटों की बात की जाए तो इस ऐतिहासिक गंगा आरती को देखने के लिए सैकड़ों नहीं हजारों की सख्या में जनता उपस्थित थी.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP