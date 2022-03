सारण: सारण में बालू लदे ओवरलोडेड ट्रकों (Big Action Against Sand Mafia In Saran) के कारण प्रतिदिन लोगों को जाम की समस्या झेलनी पड़ती है. एनएच 19, छपरा आरा पुल, छपरा रेवाघाट, एनएच 722, एसएच 73, छपरा महम्मदपुर एसएच 90 और छपरा सीवान एनएच 531 पर भीषण जाम लगता है. इसको लेकर स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. सबसे ज्यादा परेशानी उन मरीजों को होती है जो इमरजेंसी में पटना के लिए जाते हैं. लेकिन जाम के चलते कितने मरीज एंबुलेंस में ही दम तोड़ देते हैं. ऐसे में जिला प्रशासन ने अबतक की सबसे बड़ी कार्रवाई (1 Crore 50 Lakh Fine From Sand Mafia In Saran) की है.

अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई: सारण जिला प्रशासन जाम की समस्या को लेकर लगातार अभियान चलाता रहता है. लेकिन उसके बावजूद भी बालू लदे ओवरलोडेड ट्रकों के रुकने का सिलसिला थम नहीं रहा है. सभी प्रमुख सड़कों पर धड़ल्ले के साथ ओवरलोडेड बालू लदे ट्रक देखे जाते हैं. इन अनियंत्रित बालू लदे ट्रकों के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं और लोग असमय काल कलवित्त होते हैं.

150 से अधिक बालू लदे ट्रक जब्त: इसी को लेकर सारण जिला प्रशासन ने एक बार फिर बालू लदे ओवरलोडेड ट्रकों के खिलाफ खनन पदाधिकारी और मोटर वाहन निरीक्षक के नेतृत्व में विशेष छापेमारी अभियान चलाया है. इस क्रम में लगभग डेढ़ सौ से अधिक बालू लदे ओवरलोडेड ट्रकों को पकड़ा गया है और एक लाख रुपये प्रति ट्रक जुर्माना किया जा रहा है. इस प्रकार लगभग डेढ़ करोड़ रुपए (Record Fine In Saran) का राजस्व जुर्माना के रूप में वसूला जाएगा.

"अभी तक हमने सवा से डेढ़ सौ के करीब गाड़ियों को रोका हुआ है. सबका चालान काटने की तैयारी की जा रही है. खनन विभाग आगे की कार्रवाई कर रहा है. नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा. सभी गाड़ियों के ड्राइवर फरार हैं. जुर्माना एक करोड़ से काफी ज्यादा है."- संतोष कुमार, मोटर यान निरीक्षक

