रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में पुलिस ने खनन माफियाओं (Action On Mining Mafia In Rohtas) पर नकेल कसना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में दो साल से फरार चल रहे अवैध बालू खनन के अभियुक्त खनन माफिया संतोष पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार (Illegal Sand Mining Accused Arrested In Rohtas)कर लिया है. पुलिस को मिली गुप्त सूचना पर आरोपी को बडिहा गांव से गिरफ्तार किया गया है. रोहतास एसपी आशीष भारती ने गिरफ्तारी की जानकारी दी है. साल 2020 में इंद्रपुरी थाने में दर्ज केस में पुलिस ने कार्रवाई की है.

ये भी पढ़ें- मोतिहारी में वरुण हत्याकांड का खुलासा, एक अपराधी गिरफ्तार, शराब तस्करी की सूचना देने पर हुई थी हत्या

बालू खनन कांड का नामजद अभियुक्त संतोष पांडेय गिरफ्तार

रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया कि, इंद्रपुरी थाने में दर्ज कांड के नामजद अभियुक्त संतोष पांडेय के बडिहा गांव में छिपे होने की गुप्त सूचना मिली थी. सूचना की सत्यापन के बाद स्पेशल टीम ने छापेमारी के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि, इंद्रपुरी थाना इलाके में अवैध रूप से बालू खनन करने के आरोप में खनन माफिया के खिलाफ इंद्रपुरी थाने में दिसंबर 2020 में दो कांड दर्ज किया गया था. बड़िहा में अवैध रूप से बालू घाट का संचालन एवं खनन से संबंधित मामला दर्ज किया गया था. जिसमें कांड का नामजद अभियुक्त संतोष पांडेय को गिरफ्तार किया गया है.

बता दें कि, गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ अन्य आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है. न्यायालय के आदेश पर संतोष पांडेय को जेल भेज दिया गया है. वहीं, पुलिस के हत्थे चढ़े खनन माफिया संतोष पांडेय पूर्व में बसपा के सिंबल पर काराकाट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुका है. जिसमें संतोष पांडेय को करारी हार का सामना करना पड़ा था. वो टाइल्स के कारोबार से भी जुड़ा है.



ये भी पढ़ें- Crime In Rohtas: भाजपा नेता पर जानलेवा हमला, 6 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP