समस्तीपुरः बिहार में मार्च के महीने में ही गर्मी बीते कई सालों का रिकार्ड तोड़ने लगा है. समस्तीपुर जिले में मार्च महिने में इस साल गर्मी ने बीते 20 सालों का रिकोर्ड तोड़ दिया (Summer Is Breaking Record Of Many Years In Bihar) है. मार्च महीने में मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है. मौसम विज्ञान केंद्र पूसा (Meteorological Center Pusa) के अनुसार बंगाल में लो प्रेशर बनने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है.

समस्तीपुर में मार्च 2000 में था 31 डिग्री सेल्सियस तापमानः राजेन्द्र प्रसाद कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, समस्तीपुर के अनुसार बंगाल में बने लो प्रेशर का असर मौसम पर साफ दिख रहा है. इस वर्ष बीते कई दिनों से समस्तीपुर जिले का अधिकतम तापमान 30-35 और न्यूनतम तापमान 20-21 डिग्री सेल्सियस के बीच है. यही नहीं रात के समय भी जिले का न्यूनतम तापमान बीते कई दिनों से सामान्य से 5-6 डिग्री अधिक रह रहा है. इससे पहले वर्ष 2000 के मार्च महीने में अधिकतम तापमान 31.6 और न्यूनतम तापमान 18-21 था.

आने वाले महीनों में गर्मी का सितम बढ़ेगाः राजेन्द्र प्रसाद कृषि मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस साल और सितम ढाहयेगा. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मार्च महीने रात का तापमान सामान्यतः 15-18 डिग्री के बीच रहता था, लेकिन इस वर्ष इसमे भी काफी इजाफा देखा जा रहा. उम्मीद की जा रही है कि इस साल गर्मी और बढ़ेंगा. लोगों को इस साल और गर्मी झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए.

