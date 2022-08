समस्तीपुरः बिहार में गंगा के जलस्तर में वृद्धि (Rise in water level of Ganga) जारी है. आपदा प्रबंधन शाखा से जारी आंकड़ों के अनुसार समस्तीपुर में गंगा खतरे के निशान से दो मीटर से ऊपर बह (Flood In Samastipur) रही है. जिले में गंगा का डेंजर लेवल 45.50 मीटर है. वहीं वर्तमान में गंगा 47.40 मीटर से ऊपर बह रही है. गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण मोहिउद्दीननगर और मोहनपुर प्रखंड का ज्यादातर इलाका बाढ़ प्रभावित हो गया है. दियारा इलाके की प्रमुख सड़कें डूब गई है और फसलें बर्बाद हो गई है.

पढ़ें- डेंजर लेवल को पार कर गई गंगा.. गंगा पथवे पर चढ़ा बाढ़ का पानी

विधायक और सांसद ने लिया इलाके का जायजाः बिगड़ते हालात को देखते हुए मोहिउद्दीननगर के विधायक के साथ एडीएम और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया. इस दौरान अधिकारियों को प्रभावित इलाके में राहत और बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया. समस्तीपुर में बाढ़ की स्थिति का स्थानीय सांसद सह गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने भी जायजा लिया.

बारिश से बिगड़ सकते हैं हालातः नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के बीच बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट (Weather Department Alert In Bihar) जारी किया है. नालंदा, नवादा और शेखपुर जिले में वज्रपात, मेघ गर्जन के साथ-साथ भारी बारिश का अनुमान है. अरवल, जहानाबाद, गया, गोपालगंज, सिवान और मुजफ्फरपुर जिले में वज्रपात, मेघ गर्जन के साथ-साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है. दरअसल बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है, राज्य में चक्रवातीय हवा का प्रभाव उत्तर प्रदेश और बिहार के तटवर्तीय हिस्से में बना हुआ है. पिछले 5 दिन से मानसून सक्रिय है. मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए तेज हवा, वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है.

पढ़ें-बिहार में गंगा और कोसी के जलस्तर में वृद्धि, निचले इलाकों में चढ़ा बाढ़ का पानी