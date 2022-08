पटनाः बिहार में सुखाड़ के बीच भीषण बाढ़ की आहट (Flood In Bihar) दिख रही है. राज्य की प्रमुख नदियों में से एक गंगा के जलस्तर में लगातार में बढ़ोतरी (Water Leval Rising Of Ganga River) हो रही है. अगले कुछ घंटों में पटना में गंगा का जलस्तर डेंजर लेवल को पार कर जायेगा. केंद्रीय जल आयोग (central water commission) के आंकड़े के अनुसार गंगा के जल स्तर में प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है. राजधानी पटना में गंगा का डेंजर लेवल का मानक 50.45 मीटर (Ganga Danger Leval In Patna) माना जाता है. फिलहाल गंगा का जल स्तर 49.45 मीटर है. वहीं पटना में अबतक का गंगा का अधिकतम जल स्तर 52.52 मीटर (Highest Water Leval) रहा है.

"दो-तीन दिनों से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है और कई जगहों से पानी छोड़े जाने के कारण भी गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज हो रही है तो वहीं कई जगहों पर भारी बारिश के कारण भी वृद्धि दर्ज की जा रही है. साथ-साथ पठारी इलाकों में भी भारी वर्षा के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ता नजर आ रहा है. गंगा की धारा काफी तेज है. उफनती नदी में नाविक अपने नाव को चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं. यह जानलेवा होना चाहिए."- सुरेंद्र राय, गंगा किनारे के वासी

गंगा पथ पर चढ़ा बाढ़ का पानीः पटना में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी में तेजी 17 अगस्त से देखी जा रही है. पटना के मैरिन ड्राइव कहे जाने वाले नवनिर्मित गंगा पाथवे पर भी गंगा का पानी चढ़ गया है, जहां लोग सुबह-सुबह टहलने आया करते थे. अब गंगा पथ में पर भी गंगा का पानी उफान मार रहा है. वहीं दूसरी ओर हालांकि बिहार के कई हिस्सों में सुखाड़ जैसी स्थिति है और सुबह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण कर सुखार की स्थिति का जायजा ले रहे हैं.

आंकड़ों में समझें गंगा का मिजाज



19 अगस्त को गंगा का जल स्तर

06.00 AM - 48.49 मीटर

06.00 PM - 48.77 मीटर

20 अगस्त को गंगा का जल स्तर

6.00 AM - 49.13 मीटर

6.00 PM - 49.36 मीटर

21 अगस्त को गंगा का जल स्तर

6.00 AM- 49.52 मीटर

12.00 PM- 49.66 मीटर

01.00 PM- 49.69 मीटर

02.00 PM- 49.70 मीटर

Rise in water level = 1.0 Centimeter/Hour

Below Danger Level-75 cm

22 अगस्त को गंगा के जल स्तर का पूर्वानुमान(Forecast)

8:00 AM - 49.84 मीटर

अबतक का पटना में गंगा का अधिकतम जलस्तर 52.52 मीटर

Highest Flood Leval (HFL)- 52.52 मीटर

Danger Leval In Patna(DL)- 50.45 मीटर

