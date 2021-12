समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल (Samastipur Railway Division) ने एक महीने के अंदर बिना टिकट के (Fine From Passengers Without Tickets) यात्रा करने वाले लोगों से 6.36 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है. इस उपलब्धि के लिए समस्तीपुर के डीआरएम ने विशष चेकिंग (Railway Employees Rewarded For Checking Campaign) अभियान में लगे रेलवे कर्मचारियों को पुरस्कृत किया है और आगे भी समस्तीपुर रेल मंडल के विभिन्न रेलखंड पर अभियान को सख्त करने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें- मछली बेचने नहीं जाना होगा दूर, बिहार में इस साल बनेगा 50 मछली मार्केट: मुकेश सहनी

समस्तीपुर रेल डिवीजन के विभिन्न रेलखंड में बेटिकट यात्री व बिना उचित यात्रा प्राधिकार के यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है. डिवीजन ने इस अभियान में बीते एक माह के अंदर करीब 96 हजार रेल यात्रियों से बतौर जुर्माना 6.37 करोड़ रुपये अर्जित किया है.

वहीं, इस अभियान में बेहतर काम करने वाले 28 कर्मचारी व 3 टिकट चेकिंग टीम को डिवीजन के डीआरएम आलोक अग्रवाल ने पुरस्कृत किया है और आगे भी इस रेल मंडल के विभिन्न रेलखंडों पर चलने वाले मेल, एक्सप्रेस एवं सवारी गाड़ियों के साथ-साथ स्टेशनों पर इस अभियान को और सख्ती से चलाने का निर्देश दिया है.



ये भी पढ़ें- भ्रष्टाचार के खिलाफ पोल खोलनेवाले कुलपति प्रोफेसर कुद्दुस ने दिया इस्तीफा



दरअसल, पहले भी टिकट चेंकिग अभियान व अन्य क्षेत्रों में समस्तीपुर रेल डिवीजन पूर्व मध्य रेलवे में अव्वल रहा है. एक बार फिर इस डिवीजन के कर्मचारियों ने बेटिकट यात्रा करने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP