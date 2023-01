समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से ट्रैक्टर रैली निकाली. किसानों ने गुरुवार को समस्तीपुर जिले के किसान एकजुट होकर कई मांगों को लेकर शहर में ट्रैक्टर रैली निकालकर (Demonstration of farmers in the Collectorate in Samastipur) समाहरणालय पर प्रदर्शन किया. किसानों का आरोप है कि उनको बिना उचित मुआवजा दिए कम्पनी जमीन अधिग्रहण कर रही है.

ये भी पढ़ें : Farmers protest in Buxar: बक्सर में किसानों ने निकाली शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली, 102 दिनों से हो रहा आंदोलन

किसानों नें मांगों को लेकर जमकर की नारेबाजी: पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा है. इसको लेकर कई जगहों पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है लेकिन समस्तीपुर जिले के किसान एकजुट होकर कई मांगों को लेकर शहर में ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. जानकारी के अनुसार एमएसपी को कानून दर्जा देने बिजली विधेयक वापस लेने सहित किसानों को मुआवजा देने की मांग की. किसानों को कुचलने वाले केंद्रीय मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने किसानों का लोन माफ करने आदि की मांग की.

"एमएसपी को कानूनी दर्जा देने दिल्ली किसान आंदोलन के सहित किसानों के परिजनों को मुआवजा देने बिजली विधेयक वापस लेने लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई एवं सभी प्रकार के कर्ज माफ करने की मांग सरकार से की है नहीं तो आंदोलन तेज करने की घोषणा किया है." -अवधेश कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बिहार राज किसान काउंसिल

ट्रैक्टर रैली निकालने का परमिशन नहीं : समस्तीपुर में किसानों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अखिल भारतीय किसान महासभा बिहार राज्य किसान सभा बिहार राज्य किसान काउंसिल के बैनर तले हाउसिंग बोर्ड मैदान से ट्रैक्टर रैली निकालकर बाजार क्षेत्र से भ्रमण करते हुए समाहरणालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने इन सब मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की. वहीं दूसरी ओर बक्सर में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के समर्थन में कहा था कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी. इसी कड़ी में आज किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं. हालांकि, प्रशासन ने किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने का परमिशन नहीं दिया है.