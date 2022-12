समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर में (Illegal liquor in Bihar Samastipur) अवैध शराब को लेकर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम पर शराब माफियाओं ने हमला (Attack on Excise department team in Samastipur) कर दिया. शराब माफिया और पुलिसकर्मियों से मारपीट के दौरान फायरिंग कर दी. छापेमारी में 152 कार्टन विदेशी शराब के साथ चार वाहन को भी जब्त किया गया है. घटना सराय रंजन थाना क्षेत्र के झखड़ा गांव का है. पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है.

ये भी पढ़ें : समस्तीपुर में दिनदहाड़े लूट: ज्वेलरी दुकान में मालिक-कर्मचारियों को बंधक बनाकर 1 करोड़ की लूट

152 कार्टन विदेशी शराब जब्त : समस्तीपुर जिले के सराय रंजन थाना क्षेत्र के झखड़ा गांव के पास भारी मात्रा में शराब उतारे जाने की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पटना उत्पाद विभाग व सरायरंजन पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने हमला बोल दिया. इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की. जवाब में पुलिस टीम ने भी कई राउंड गोली चलाई है. भाग रहे बदमाशों में से 2 लोगों को ताजपुर थाना क्षेत्र के चक सिकंदर के पास से ग्रामीणों ने पकड़ लिया. झखरा चौर से पुलिस ने करीब 152 कार्टन विदेशी शराब के साथ चार वाहन को भी जब्त किया है.





पुलिस को देखते ही कर दी फायरिंग : एसपी हृदय कांत ने बताया कि पुलिस टीम के साथ हाथापाई हुई है हालांकि फायरिंग की उन्होंने पुष्टि नहीं की है. सूचना पर पटना के उत्पाद विभाग और सारायरंजन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी. इस दौरान पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. भाग रहे बदमाशों को जब पुलिस की टीम ने पकड़ना चाहा तो पुलिस के साथ भी हाथापाई की. भाग रहे बदमाशों का पीछा कर पुलिस टीम ने करीब 10 किलोमीटर दूर चकसिकंदर के पास दो बदमाशों को पकड़ लिया.

ये भी पढ़ें : समस्तीपुर में पकड़ौआ विवाह: गर्भवती प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की पंचायत ने करवायी शादी



"पूरे मामले की जांच की जा रही है भारी मात्रा में शराब और वाहन जब्त हुए हैं. पुलिस टीम के साथ हाथापाई की गई है.दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है. झखरा चौर से पुलिस ने करीब 152 कार्टन विदेशी शराब के साथ चार वाहन को भी जब्त किया है."-हृदय कांत, एसपी