सीतामढ़ी: भारत नेपाल की सीमा लगातार अपराध और तस्करी को लेकर सुर्खियों में रहती है. इधर भारत नेपाल के सीमा बैरगनिया में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. सीतामढ़ी में डुप्लीकेट चाय और नारियल तेल बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ (Police Exposed Fake Oil And Tea Factory In Sitamarhi) करते हुए एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है. गिरोह के पास से भारी मात्रा में नकली तेल की (Fake Oil Seized In Sitamarhi) बरामदगी हुई है. खाली बोतल और रैपर भी बरामद किया गया है. तेल बनाने वाली कंपनी के निशानदेही पर कार्रवाई हुई है.



नेपाल में बेचा जा रहा था नकली चाय और नारियल तेल: कंपनी के अधिकारी प्रभात रंजन को कंपनी ने जिले में बिक रहे डुप्लीकेट चाय पत्ती और नारियल तेल की जानकारी लगाने के लिए नियुक्त किया था. इधर प्रभात को खबर लगी कि भारत नेपाल की सीमा बैरगनिया में डुप्लीकेट चाय पत्ती और नारियल तेल निर्माण कर पड़ोसी देश नेपाल में बेचा जा रहा है. इसकी सूचना प्रभात रंजन ने स्थानीय थानाध्यक्ष को दी.



पुलिस ने एक व्यक्ति के साथ डुप्लीकेट सामग्री को किया बरामद: थानाध्यक्ष रणवीर झा ने पुलिस बल के साथ शनिवार को कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के शिवनगर नोनिया टोला वार्ड नंबर 17 में छापेमारी की. छापेमारी के दौरान महेंद्र भगत को गिरफ्तार किया साथ ही चाय पत्ती की डुप्लीकेट पाउच चाय पत्ती पंचिंग करने की मशीन और नारियल तेल और खाली बोतल भारी मात्रा में बरामद किया.

"प्रभात रंजन के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. डुप्लीकेटटी और नारियल तेल बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. एक कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है." - रणवीर झा, थानाध्यक्ष

