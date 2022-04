समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में राजकीय मेला का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन (CM Inaugurated State Fair in Samastipur) किया. सीएम ने जिले के मोरवा प्रखंड स्थित बाबा केवल धाम में तीन दिवसीय राजकीय मेला का उद्घाटन पूजा अर्चना कर किया. यह निषाद समाज का राष्ट्रीय स्तर पर लगने वाला सबसे बड़ा धार्मिक मेला है. बाबा केवल धाम मेला चैत मास के नवरात्र में सप्तमी तिथि से शुरू होकर दसवीं तक आयोजित की जाती है. इस मेले में देश के अलग-अलग राज्यों से निषाद समाज के लोग पूजा-अर्चना करने पहुंचते हैं.

राजकीय मेला का उद्घाटन: गौरतलब है कि 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मेले को राजकीय मेला का दर्जा दिया था. सीएम नीतीश कुमार पहली बार चैत्र रामनवमी को यहां पहुंचे, जहां सर्वप्रथम पूजा-अर्चना की. उसके बाद विधिवत मेला का उद्घाटन किया. मेला में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने चाक-चौबंद व्यवस्था की है. जिले के डीएम, एसपी, एसडीओ और डीएसपी सुरक्षा व्यवस्था की खुद निगरानी कर रहे हैं. मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार के उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, पूर्व विधायक रामबालक सिंह और विद्यासागर निषाद के साथ कई नेता शामिल हुए.

सीएम ने की पूजा

2 साल बाद केवल स्थान में लगा राजकीय मेला: गौरतलब है कि समस्तीपुर में दो साल बाद बाबा केवल स्थान में राजकीय मेला का आयोजन हो रहा है. कोरोना के कारण बीते दो सालों के बाद (Fair held after two years due to Corona) इस साल बाबा केवल स्थान में राजकीय मेला लगा है. राष्ट्रीय स्तर पर खास स्थान रखने वाले इस मेले को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ था. जिले के शाहपुर पटोरी ब्लॉक के इन्द्रवारा में बाबा केवल स्थान, कुछ खास वर्गों को लिए यह राष्ट्रीय स्तर पर अपना अलग धार्मिक स्थान रखता है. प्रत्येक वर्ष इस स्थान पर रामनवमी के मौके पर भव्य राजकीय मेले का आयोजन होता है. इस मेले में सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के लगभग सभी हिस्सों से श्रद्धालु पंहुचते हैं.

