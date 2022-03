समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में बाबा केवल स्थान में राजकीय मेला लगेगा. कोरोना के कारण बीते दो सालों के बाद (Fair will be Held After Two Years due to Corona) इस साल बाबा केवल स्थान में राजकीय मेला लगेगा. राष्ट्रीय स्तर पर खास स्थान रखने वाले इस मेले को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस साल मेला का उद्घाटन (Chief Minister Nitish Kumar) कर सकते हैं. जिले के शाहपुर पटोरी ब्लॉक के इन्द्रवारा में बाबा केवल स्थान, कुछ खास वर्गों को लिए यह राष्ट्रीय स्तर पर अपना अलग धार्मिक स्थान रखता है.

मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं: मिली जानकारी के अनुसार, प्रत्येक वर्ष इस स्थान पर रामनवमी के मौके पर भव्य राजकीय मेले का आयोजन होता है. इस मेले में सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के लगभग सभी हिस्सों से श्रद्धालु पंहुचते हैं. बहरहाल जिला प्रशासन मेले के सफल आयोजन को लेकर अपनी तैयारी में जुटा है. खासतौर पर यहां होने वाली भीड़ के मद्देनजर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं.

मेले की तैयारी में जुटा प्रशासन: बताया जा रहा है कि इस वर्ष इस मेले का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं. बहरहाल, मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को देखते हुए, मेले की व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. गौरतलब है की रामनवमी से कई दिनों तक चलने वाले इस मेले में कई तरह के बड़े आयोजन यहां होता है. देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लाखों लोगों के रहने और अन्य सुविधाओं को लेकर, स्थानीय स्तर पर भी पूरे क्षेत्र में खास इंतजाम किए जा रहे हैं.

