समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में आपराधिक घटनाएं (Criminal incidents in Samastipur) लगातार हो रही हैं. यहां अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. हथियारबंद अपराधियों ने दिनदहाड़े पिस्टल की नोक पर परतापुर चौक के पास मोबाइल दुकान सह सीएसपी में घुसकर 80 हजार रुपये लूट (80 Thousand Looted from CSP in Samastipur) लिये. विरोध करने पर एक महिला को गोली मारकर (Woman shot in Samastipur) गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. जख्मी महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पिस्टल लेकर दुकान में घुसे अपराधी: मोबाइल दुकान सह सीएसपी संचालक राहुल राय ने बताया कि वे अपनी दुकान बैठे हुए थे. उसी दौरान एक बाइक पर सवार तीन हथियारबंद अपराधी आये. एक अपराधी बाइक पर ही बैठा रहा जबकि दो अपराधी पिस्टल लेकर दुकान में घुस गए. पिस्टल की नोक पर दोनों लूटपाट करने लगे. अपराधी गल्ले में रखे 80 रुपये निकलने लगे. इस दौरान बाहर खड़ी उनकी चाची प्रमिला देवी ने अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया.

महिला काे मार दी गोली: इससे गुस्साये अपराधियों ने उनकी चाची को गोली मार दी और मौके से फरार हो गये. प्रमिला देवी के सीने में गोली लगी है. घायल प्रमिला देवी को उनके परिजन इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में महिला उपचार किया जा रहा है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

