समस्तीपुर: दशहरा के पावन पर्व पर दूसरे जगह से अपने घर वापस आने वाले यात्रियों को सतर्क करने वाली खबर है. समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के पास कोलकत्ता से वापस आये बुजुर्ग से 75 हजार रुपये कैश लूट (Loot In Samastipur) लिया गया है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से उतरकर बुजुर्ग व्यक्ति गाड़ी का इंतजार कर रहे थे. उसी समय उनके नजदीक एक कार ड्राइवर ने बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी गाड़ी में बैठा लिया. जिसके बाद पहले से गाड़ी में बैठे दो लोगों ने व्यक्ति से कुल 75 हजार रुपये कैश छीन लिए (Robbery With Old Man In Samastipur) और गाड़ी से बाहर सुनसान इलाके में ले जाकर निकाल दिया. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.

समस्तीपुर में बुजुर्ग व्यक्ति से लूट: दरअसल यह मामला समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का है. जहां बीते रविवार को गंगासागर ट्रेन से कोलकाता से समस्तीपुर आये बुजुर्ग व्यक्ति से 75 हजार रुपये लूट का मामला सामने आया है. सुत्रों का कहना है कि जब वह व्यक्ति सुबह समस्तीपुर स्टेशन पर गंगासागर ट्रेन से उतरकर स्टेशन परिसर से बाहर ऑटो का इंतजार कर रहा था. इसी दौरान कार सवार दो लोग वहां पहुंचे और बुजुर्ग व्यक्ति को अपने झांसे में ले लिया. जिसके बाद वह व्यक्ति झांसे में आकर उनके कार में जाकर बैठ गया. जिसके बाद उन कार चालक लुटेरों ने बुजुर्ग से सारे पैसे छीन लिए और उन्हें ले जाकर कहीं सुनसान इलाके में उतारकर मौके से फरार हो गया.

मामले की जांच में जुटी पुलिसः इधर कई ऑटो और टैक्सी वालों ने भी स्टेशन और बस स्टैंड पर आने वाले राहगीरों को अपना शिकार बनाया है. गौरतलब है कि, देर रात खासतौर पर लंबी दूरी से आने वाले ट्रेनों के यात्रियों को ऐसे घटनाओं का शिकार होना पड़ता है और इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल शुरु कर दी है.

