पटना: 27 सितम्बर को राजधानी पटना में लूट मामले (Loot In Patna) का पुलिस ने पर्दाफाश (Police Disclosed Loot From Transporter In Patna) कर दिया है. मामला कदम कुआं थाना क्षेत्र स्थित वैशाली गोलंबर के पास एचडीएफसी बैंक से खेमनीचक निवासी ट्रांसपोर्टर मनोज कुमार से लूट की है. घटना की सुचना पर पुलिस पहुंची को शुरुआती पूछताछ और जांच में ही मामला काफी संदिग्ध लगा. लिहाजा आगे घटना की हर तथ्यों पर अनुसन्धान शुरू की गई. दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कॉन्ट्रक्टर मनोज कुमार काफी कर्ज में डूबा था. कई लोगों से कर्ज ले चुका था जिसको चुकाने में असमर्थ होकर झूठी लूट की घटना का ढोंग रचा था.

पटना में ट्रांसपोर्टर से लूट का पुलिस ने किया खुलासा : पुलिस द्वारा बरामद बाइक हीरो होंडा जो बिना नंबर प्लेट लगा नया बाइक था उसके डिक्की में रखे छह लाख रूपये लूट अपराधी फरार हो गए थे. कड़ी पूछताछ में कॉन्ट्रेक्टर मनोज कुमार ने पुलिस के सामने सारा स्क्रिप्ट खोल दिया जिसके बाद इस झूठे लूट की शाजिश से पर्दा उठ गया. कदमकुआं थाना प्रभारी विमलेन्दु कुमार सहित उनकी टीम ने खेमनीचक इलाके से कथित तौर पर लूटे गए बाइक और कॉन्ट्रक्टर मनोज कुमार के साथ इस घटना में शामिल तीन लोगों को गिरफतार कर लिया. पुलिस अब पकड़ में आये अपराधियों से आगे की पूछताछ कर कार्रवाई करने में जुटी है.

'27 अक्टूबर को पटना के चांदमारी रोड इलाके के रहने वाले मनोज कुमार ने पुलिस को यह जानकारी दी थी कि उनके साथ राजेंद्र नगर पुल पर दो बाइक पर सवार चार हथियारबंद अपराधियों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस राजेंद्र नगर पुल के दोनों तरफ के सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुट गई थी. पुलिस ने जब इस मामले का अनुसंधान शुरू किया तो यह लूट की सारी कहानी मनोज के द्वारा ही रची गई होने की जानकारी मिली. पुलिस ने मनोज सहित इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.' - मानवजीत सिंह ढिल्लो, पटना एसएसपी

राजधानी में ट्रांसपोर्टर से हुई थी लूट : राजधानी पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में बदमाशों ने लूट की घटना (Loot In Patna) को अंजाम दिया है. बदमाशों ने हथियार का भय दिखाकर सत्यम ट्रांसपोर्ट के मालिक से छह लाख रुपये (6 lakh looted in Patna) लूट लिए और मौके से फरार हो गए थे. पीड़ित बाइक की डिक्की में छह लाख रुपये लेकर राजेन्द्र पुलिस से गुजर रहा था. इसी दौरान दो बाइक पर चार की संख्या में आए बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और घटना को अंजाम दिया.

चार की संख्या में आए थे बदमाश: जानकारी के अनुसार सत्यम एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट के मालिक मनोज कुमार एचडीएफसी बैंक से सात लाख रुपये निकालकर जा रहे थे. तभी दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने उनका पीछा करके राजेन्द्र पुल पर घेर लिया. इसके बाद हथियार का भय दिखाकर पीड़ित के बाइक के डिक्की में रखा रुपयों से भरा बैग छीन लिया था. जिसमें छह लाख रुपये थे. बदमाशों ने पीड़ित ट्रांसपोर्ट मालिक का बाइक भी लूट लिया और मौके से फरार हो गए.