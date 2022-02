समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय ( Loot In Dalsinghsarai) में बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है. उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में हथियारबंद अपराधियों ने लगभग 10 लाख रुपये की लूट (Loot From Utkarsh Small Finance Bank In Samastipur) की और चलते बने. पांच की संख्या में हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है.

अपराधियों ने बैंककर्मी के साथ मारपीट कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है. लूट की घटना को अंजाम देने के बाद दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने फायरिंग (firing in samastipur ) भी की और भाग निकले. लुटेरे बैंककर्मियों की मोबाइल और टैब भी लेकर भागे हैं. वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के एसएच 88 के समीप काली चौक जेल रोड की घटना है.

ऐसे दिया घटना को अंजाम: जानकारी के मुताबिक पांच की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को सुबह करीब 9 बजकर 10 मिनट पर अंजाम दिया. उस समय बैंक की महिला सफाईकर्मी और शाखा प्रबंधक की उपस्थिति में बैंक की सफाई कर रही थीं. इस दौरान बैंक में एक महिला ग्राहक भी मौजूद थी. खाता खुलवाने को लेकर पहुंचे दो युवकों ने पहले बैंक में प्रवेश किया.

जिसके बाद हेलमेट पहने तीन और बदमाश बैंक में घुसकर हथियार के बल पर बैंक के शाखा प्रबंधक, सफाईकर्मी और बैंक के महिला ग्राहक को कब्जे में लेकर बैंक से दस लाख लूट कर फरार हो गए. इस दौरान बदमाशों ने दो राउंड फायरिंग भी की. घटना के बाद से लोगों में दहशत है. घटना की सूचना पर डीएसपी दिनेश कुमार पांडेय, थानाध्यक्ष कुमार ब्रजेश मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं.

बता दें कि, बिहार में इस साल बैंक लूट की घटनाएं लगातार होती रही हैं. बावजूद इसके बैंक की सुरक्षा और इस दिशा में कोई काम नहीं हो पा रहा है. 22 फरवरी 2022 यानी मंगलवार को ही भागलपुर और कटिहार की सीमा के पास लूट की घटना को अंजाम दिया गया था. इस दौरान हथियारों से लैश बदमाशों ने एचडीएफसी बैंक को निशाना बनाया और उसके कैशियर से 13 लाख रुपये लूट लिए थे. कहा जा रहा है कि घटना के बाद बेखौफ बदमाश वहां से पिस्टल लहराते हुए चले गए. हालांकि उसके बाद पुलिस पहुंची, लेकिन इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला.

