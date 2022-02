पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया जिले के कस्बा थाना क्षेत्र स्थित बाबा पेट्रोल पंप (Baba Petrol Pump Loot case In Purnea)से पिछले दिनों अपराधियों ने लगभग 8 लाख रुपये की लूट की घटना (Purnea Crime News) को अंजाम दिया था. इस मामले में पूर्णिया पुलिस ने लूटकांड का उद्भेदन करते हुए 4 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से 85 हजार 960 रुपये नकद, एक देसी कट्टा, चार जिंदा कारतूस और 2 (Cash And Weapon Recovered In Purnea) लाख रुपये के चेक बरामद किया गया है.

बता दें कि, सभी गिरफ्तार अपराधी पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र के गुलाब बाग इलाके के रहने वाले हैं. पूर्णिया पुलिस को कस्बा इलाके के बाबा पेट्रोल पंप लूटकांड में बड़ी सफलता मिली है. इस मामले पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है. वहीं दो अपराधी अभी भी फरार हैं. गिरफ्तार अपराधियों में मिट्ठू शर्मा, विकास यादव, रोहित कुमार शामिल हैं. मिट्ठू शर्मा का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड मिला है.

वहीं, पुलिस फरार दोनों अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही है. अब देखना है कि फरार अपराधियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है. फिलहाल पुलिस को बाबा पेट्रोल पंप लूटकांड में बड़ी सफलता हासिल हुई है. पुलिस अगर इसी तरह सक्रिय रही तो अपराधियों में डर बना रहेगा.

