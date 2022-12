सहरसाः बिहार के सहरसा जिले के 12 थानों में आगंतुक कक्ष (Visitor Room In Many police Station In Saharsa ) बनेगा. सदर थाना के अलावा जिले के 11 थानों में फरियादियों के लिए थाना परिसर में ही आगंतुक कक्ष का निर्माण कराया जायेगा. इससे पुलिस पदाधिकारियों से अपनी फरियाद लेकर मिलने आये आगंतुकों को इंतजार करने के लिए इधर नहीं भटकना पड़ेगा.

"पहले चरण में जिले के 12 थानों में आगंतुक कक्ष का निर्माण की स्वीकृति मिली है. जिनमें महिला थाना, एससी-एसटी थाना के अतिरिक्त जिले के 9 थानों में आगन्तुक कक्ष निर्माण शुरू किया जा चुका है. आगन्तुक कक्ष में फरियादियों के लिए सभी सुविधाए उपलब्ध रहेगी."- पुलिस पदाधिकारी, सहरसा जिला



सदर थाना में आगन्तुक कक्ष के लिए जगह चिह्नितः सहरसा सदर थाना परिसर में आगन्तुक कक्ष निर्माण के लिए जगह को चिह्नित कर लिया गया है. थाना परिसर के पूर्वी छोड़ की साफ-सफाई कर कक्ष बनाने की शुरुआत की तैयारी शुरू कर दी गई है. उमीद है जल्द ही निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा.

3 महीने में आगन्तुक कक्ष बनकर रहेगा तैयारः सहरसा सदर थाना परिसर में आगन्तुक कक्ष का निर्माण (Visitor Room Will Be Built In Saharsa) के लिए सवा पांच लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है. तीन महीने में आगंतुक कक्ष का निर्माण कार्य पूरा करा लेने का निर्देश दिया गया है. पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि आगन्तुक कक्ष में फरियादियों के लिए सभी सुविधाए उपलब्ध रहेगी.