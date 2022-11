सीतामढ़ी: बिहार में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराध के मामले के बाद बिहार में बेहतरीन पहल की शुरुआत हो गई है. यह शुरुआत बिहार सरकार के निर्देश पर की गई. जिसमें बिहार के सभी थानों में महिला डेस्क (Women desk in all police stations of Bihar) खोलने का निर्देश दिया गया था. इसी कड़ी में सीतामढ़ी के बाजपट्टी थाने में देर रात महिला डेस्क (Women's desk in Sitamarhi police station) का उद्घाटन किया गया. यह उद्घाटन थानाध्यक्ष अमिता सिंह किया.

ये भी पढ़ें- बिहार के सभी थानों में बनेगा महिला डेस्क, फरियादी महिलाओं की मदद के लिए तैनात रहेगी पुलिस



महिला डेस्क की संध्या रानी बनी प्रभारी: थाने में खुले महिला डेस्क की प्रभारी पीएसआई संध्या रानी को बनाया गया है. इस मौके पर थाने के कई पुलिसकर्मी मौजूद थे. थानाध्यक्ष अमिता सिंह ने कहा कि एसपी के निर्देश पर महिला डेस्क का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया. ताकि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके और महिला अपनी शिकायत सुगम तरीके से महिला डेस्क के जरिए दर्ज करवा सके. थानाध्यक्ष महिला डेस्क का उद्देश्य है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को कम किया जा सके.





लोगों के बीच चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान: महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. मौके पर पीएसआई संध्या रानी ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार की रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

"महिलाओं के साथ बदसलूकी करना और मारपीट करना एक अपराध है. अगर इसकी शिकायत मिलती है तो संबंधित व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी".- संध्या रानी, महिला डेस्क की प्रभारी

ये भी पढ़ें- थानों में 'महिला हेल्प डेस्क' बनाने के लिए दिए गए 200 करोड़: गृह मंत्रालय