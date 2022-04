सहरसा: बिहार के सहरसा में पुलिस ने आठ अपराधियों को गिरफ्तार किया (Police Arrested Many Criminals in Saharsa) है. मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के सहरसा बस्ती स्थित एक लॉज पर भारी संख्या में पुलिस बल ने छापेमारी की, जिसमें दो देसी पिस्टल, दो देसी कट्टा और पांच कारतूस बरामद हुआ (Police Recovered Arms in Saharsa) है. इस मामले में एसपी लिपि सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार को सहरसा बस्ती के पास एक लॉज में एक जगह जमा किया जा रहा है.

'मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित करवाई करते हुए छापेमारी की. जिसमें दो की संख्या में पिस्टल, दो की संख्या में देसी कट्टा, पांच जिंदा कारतूस बरामद किया गया. साथ ही लॉज के कई कमरों से चार की संख्या में तलवार, तीन फरसा और मारपीट करने के कई लोहे के हथियार सहित लाठी-डंडा भी बरामद हुआ है. मौके से ही 8 की संख्या में युवक को भी हिरासत में लिया गया है.' - लिपि सिंह, सहरसा एसपी

बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी: सहरसा एसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवकों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है. साथ ही उनसे पूछताछ भी की जा रही है. उनकी निशानदेही पर अन्य जगहों पर भी छुपे हुए उनके साथी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की तैयारी हो रही है. अन्य हथियार बरामद के भी प्रयास किए जा रहे हैं.

लॉज पर पुलिस का छापा: गौरतलब है कि गुरुवार को पुलिस ने एक लॉज में छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार बरामद किया था. पुलिस को इस संबंध में गुप्ता सूचना मिली थी. छापेमारी के दौरान एक दर्जन युवकों को भी हिरासत (Several youth arrested by police) में लिया गया है. पुलिस इनके आपराधिक रिकार्ड को खंगाल रही है. सदर थाना पुलिस ने सहरसा बस्ती स्थित एक लॉज नुमा मकान में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया था.

