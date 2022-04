सहरसा: बिहार में क्राइम ग्राफ (Bihar Crime Graph) लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रदेश में अपराधी दिनदहाड़े लूट, हत्या, अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. जिसे लेकर कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. ऐसे में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सहरसा पुलिस (Saharsa Police On Alert Mode) पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. मंगलवार को सहरसा पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. हथियार के बल पर राहगीरों से लूटपाट करने वाले आठ लुटेरों को गिरफ्तार (Eight robbers arrested in Saharsa) किया है.

लूटकांड गिरोह के आठ सदस्य गिरफ्तार: सहरसा पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कई विशेष अभियान चला रही है. इसी क्रम में सहरसा पुलिस को सूचना मिली की भारी संख्या में अपराधी एक लॉज में इकट्ठा हुए हैं. इस सूचना के आधार पर जब पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो अपराधी पुलिस को देखकर भागने लगे लेकिन लूट करने वाले गिरोह के आठ सदस्यों को पुलिस ने खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया.

अपराधियों के पास बरामद हुई पिस्टल और कारतूस: गिरफ्तार लुटेरों की पहचान के संबंध में पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि पकड़े गए आठ अपराधियों में से चार अपराधी सुपौल और चार सहरसा जिले के हैं. जिनके पास एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, चार जिंदा कारतूस के साथ एक मोटरसाईकिल बरामद किया गया है. सहरसा एसपी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर उनके ग्रुप में शामिल अन्य सदस्यों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है. फिलहाल पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है.

