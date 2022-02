सहरसा: बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है. उसके बावजूद भी शराबबंदी कानून की धज्जियां सरकार के ही अधिकारी उड़ा रहे हैं. इसका जीता जागता उदाहरण सहरसा में देखने को मिला है. जहां थाने की पुलिस गाड़ी के बोनट पर शराब की पार्टी चल रही (Liquor Party on Bonnet of Police Car in Saharsa) है. शराब पीते हुए नौहट्टा थाना के दारोगा का एक वीडियो वायरल हो गया है. वीडियो सहरसा जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां पुलिस खुले आसमान के नीचे शराब की पार्टी कर रही (Police and Journalist Drinking Alcohol in Saharsa) है.

वीडियो में दिख रहा है कि थाने की पुलिस जीप के बोनट पर शराब की बोतलें रखे हुए है. दारोगा जी खुद शराब का लुत्फ उठा रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. अब देखना लाजिमी होगा कि आखिरकार वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कब तक इन अधिकारियों पर कार्रवाई करती है. जानकारी दें कि वीडियो वायरल होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्वीटर हैंडल से भी इस वीडियो को पोस्ट किया है. कमेंट में लिखा है, 'बिहार को संभालने हेतु सीएम नीतीश कुमार द्वारा बिहार पुलिस को क्या ऐसे निर्देश दिए जाते हैं? अगर नहीं, तो शर्म करो और इस्तीफा दो!'

बता दें कि बीते कुछ दिन पहले सदर थाना अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद एसपी लिपि सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर लाइन हाजिर कर दिया था. एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस अधिकारी ही शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं. वहीं नौहट्टा थाना क्षेत्र से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ युवाओं का भी शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ है. दावा किया जा रहा है कि वीडियो एक न्यूज पोर्टल के पत्रकार का है.

