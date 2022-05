रोहतास: बिहार के रोहतास जिले से दहेज के लिए हत्या (Murder Of Woman For Dowry In Rohtas) का मामला सामने आया है. महिला के परिजनों को घटना की सूचना गांव के आसपास के लोगों ने दी. वहीं, इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई है और मामले की छानबीन में जुट गई है. मृतक महिला साजिया परवीन के भाई ने अपनी बहन के पति पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है.

दहेज के लिए गला घोंटा: परिजनों के मुताबिक 3 साल पहले साजिया परवीन की आदमखानी इलाके में शादी हुई थी. शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग करते थे. युवती का परिवार काफी गरीबी से अपना जीवनयापन कर रहे थे. इसी कारण वे दहेज के लिए कुछ भी देने में असमर्थ थे लेकिन युवती के ससुराल वाले लोग काफी लालची थे. वे उसे रोज उसे परेशान करते थे. मृतक के भाई ने बताया कि उसे मोहल्ले के लोगों से सूचना मिली कि उसकी बहन की स्थिति नाजुक है. यह सुनकर युवती के भाई ने ससुराल वालों से पूछा. तब उसे पता चला कि उसकी बहन अस्पताल में है. भाई जब अस्पताल पहुंचा तो उसकी बहन वहां नहीं थी. इसके बाद जब आदमखानी मोहल्ले अपनी बहन के ससुराल में देखने गया तो उसकी बहन की लाश पड़ी थी. उसके घर के कोई भी सदस्य घर में नहीं था.

पुलिस कर रही छानबीन: इस मामले में मृतक महिला के पति समेत परिवार के अन्य लोगों पर दहेज के लिए हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए नजदीकी सदर अस्पताल (Sasaram Sadar Hospital) में भेज दिया है. शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक पुलिस अभी कुछ भी नहीं कह पा रही है. रिपोर्ट आने के बाद पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज करेगी. उसके बाद मामले की तहकीकात में जुटेगी. उसके बाद युवती के पति समेत पूरे परिवार को गिरफ्तार कर जेल भेजेगी.

