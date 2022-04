नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र से रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आयी है, जहां दहेज के लिए पति ने घरवालों के साथ मिलकर अपनी पत्नी और दो मासूमों को जहरीला पदार्थ खिलाकर मार (Husband Kill Wife And 2 Children In Nalanda) डाला, साथ ही साक्ष्य छुपाने के लिए शवों को जलाने का प्रयास किया जा रहा था. लड़की के मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या (Murder For Dowry in Nalanda) का मामला दर्ज कराया है. 2 अधजले शव को बरामद कर पुलिस जांच कर रही है.

4 साल पहले शादीः मृतक के परिजनों ने बताया कि प्रियंका की शादी 4 वर्ष पूर्व अहियापुर गांव में हुई थी. दो लाख दहेज के लिए हमेशा ससुराल वाले उसे पड़ताडित करते थे. पति ने घरवालों की मदद से पत्नी प्रियंका और दो साल की मासूम करिश्मा और 8 माह के बेटे को जहर देकर मार दिया. इसके बाद पति ने ससुराल वालों को बच्चे के बीमार होने की जानकारी दे दी. इसी बीच पत्नी प्रियंका और दो साल की मासूम करिश्मा को जलाने के लिए चले गये. वहीं किसी ने प्रियंका के मायके वालों को मामले की जानकारी दे दी.

बोले थानाध्यक्षः आनन-फानन में मायके से लोग सीधे शमशान पहुंच गये और बेटी और नातिन के शव को जलाते हुए पकड़ लिया. किसी तरह पानी की मदद आग को बुझाया गया. मायके वालों ने पुलिस को सूचना दी. इसी बीच मौके से पुलिस ने दो अधजला शव बरामद किया. वहीं 8 माह के बच्चे के शव को नहीं जलाया गया था. पुलिस ने उसे भी दूसरी जगह से बरामद कर लिया. नूरसराय थाना प्रभारी वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि सूचना मिलने पर घटना स्थल जब पहुंचे तो 2 शव आधा जल चुका था. पहली नजर में मामला हत्या का है. पोस्टमार्टम और जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पायेगी.

