सासाराम: सूबे में शराबबंदी के बावजूद रोहतास में धड़ल्ले से शराब की बिक्री तथा सेवन किया जा रहा है. ताजा मामला रोहतास जिले के धौढांड ओपी थाना क्षेत्र के यादव मोड़ का है, जहां पर बाइक सवार दो शराबी सड़क हादसे में घायल ( Road Accident in Rohtas ) हो गए. स्थानीय लोगों के पहल से जब दोनों को एंबुलेंस से सदर अस्पताल भेजा गया तो अस्पताल में दोनों पियक्कड़ों ने ड्रामा शुरू ( Drama Of Two Drunken in Sadar Hospital ) कर दिया.



दरअसल, एंबुलेंस से उतरते समय कभी शराबी युवक सीढ़ियों पर लुढकने लगे, तो कभी इमरजेंसी वार्ड में जबरन घुसने लगे. इस दौरान शराबी स्वास्थ्यकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों के साथ भी गाली गलौज भी करने लगे. बाद में किसी तरह पुलिसकर्मियों ने दोनों को काबू किया तथा अस्पताल में एक जगह पर बैठाया.

बताया जाता है कि दोनों पियक्कड़ करगहर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसमें रामजी राय नामक युवक ज्यादा नशे में है और उसे गंभीर चोट भी लगी है. जबकि पिंटू राय के चेहरे पर चोट है और वह भी नशे में है.

पूछताछ में पिंटू राय ने बताया कि तिलौथू के निमियाडीह के पास मात्र सौ रुपये में ही उसे देसी दारू मिल गया और दोनों ने दारू पी लिया. वहीं, शराबबंदी में दारू पिए जाने के सवाल पर शराबी पिंटू राय कहता है कि संगत का असर है और शराब पीने के कारण ही वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

