अररिया: बिहार में पूर्ण शराबबंदी ( Complete Liquor Ban in Bihar ) कानून लागू है. इसके बावजूद राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से शराब की तस्करी जारी है. जिसको रोकने में शासन और प्रशासन असफल हुआ है. पिछले कुछ दिनों में बिहार में तकरीबन 50 लोगों की जहरीली शराब से मौत ( Death by Alcohol ) होने से देश और प्रदेश में नीतीश सरकार की किरकिरी हुई. जिसके बाद उत्पाद विभाग के साथ ही पुलिस-प्रशासन की टीम छापेमारी कर शराब की जब्ती और कारोबारियों पर कार्रवाई करने में जुटी है. जिसके तहत उत्पाद विभाग और एएलटीएफ ने छापेमारी करके भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी ( Huge Quantity of Foreign Liquor Recovered ) करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

जानकारी के मुताबिक, शराब सप्लाई किये जाने की गुप्त सूचना मिलने पर उत्पाद विभाग और एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम ने संयुक्त छापेमारी की. ये कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-57 पर हडियाबाड़ा के करीब हुई. जहां छापेमारी की टीम ने केला लदे एक पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली तो पिकअप वैन से 932 लीटर विदेशी शराब और बियर के साथ चालक को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान वाहन चालक ने बताया कि पश्चिम बंगाल से शराब लोड कर सीतामढ़ी ले जायी जा रही थी. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

'गुप्त सूचना पर टोल प्लाजा के करीब उत्पाद विभाग की टीम ने वाहनों की चेकिंग शुरू की. वहां एक पिकअप वैन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वह वहां से भाग निकला. जिसके बाद टीम के लोगों ने पिकअप का पीछाकर अगले रोका तो देखा कि पिकअप वैन पर केला लदा था. तलाशी के दौरान केला के नीचे भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली. चालक का नाम मो. आफताब है जो कि सीतामढ़ी का रहने वाला है.' -संजीत कुमार, मद्यनिषेध निरीक्षक

