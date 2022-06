रोहतास: बिहार के रोहतास में अपराधियों के हौसले बुलंद (Crime in Rohtas) है. ताजा घटना में पुलिस ने सोशल मिडिया पर पिस्टल के साथ अपनी फोटो पोस्ट करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार (Two Criminals Arrested in Rohtas) किया है. पूछताछ के दौरान दोनों युवकों ने सासाराम में ट्रक लूट कांड में भी पुलिस के सामने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. पुलिस ने दोनों अपराधियों के पास से लूटकांड में इस्तेमाल किए गए दो बाइक और नकद 5 हजार रुपए भी बरामद किया. रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया कि दरिगाव इलाके में विगत 23 जून को एक ट्रक बनारस से बालू खाली कर लौट रहा था तभी सासाराम टोल प्लाजा से बदमाश पीछा कर ट्रक को लूट लिया.

'सासाराम टॉल प्लाजा से बदमाशों ने ट्रक पीछा कर बेलाड़ी नहर के नजदीक ट्रक को ओवरटेक कर रोक लिया और हथियार का भय दिखा ट्रक के ऑनर सह ड्राइवर से 5200 रुपए लूट कर फरार हो गए. लूट की सूचना मिलने के बाद विशेष टीम का गठन कर छापेमारी अभियान चलाया गया. इस दौरान लूटकांड में शामिल अपराधी कृष्णा कुमार जो चकनवा इंद्रपुरी का रहने वाला है उसे तारा चंडी के पास से अरेस्ट कर लिया गया. वहीं उसके पास से लूटी गई 5000 की राशि भी बरामद की गई है. साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए बाइक को भी बरामद कर लिया गया.' - आशीष भारती, एसपी रोहतास

दो अपराधी गिरफ्तार : रोहतास एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधकर्मी की निशानदेही पर एक अन्य अपराधी सोनू शर्मा जो तार बंगला डेहरी इलाके का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार किया गया. साथ ही इसके पास से एक बाइक भी बरामद की गई है. दोनों अपराधकर्मियों ने लूट कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है. उन्होंने यह भी बताया कि अनुसंधान के क्रम में यह भी पता चला कि उक्त दोनों युवकों ने विगत दिनों पहले सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ एक स्टेटस पोस्ट किया था. उक्त मामले को लेकर के भी दोनों युवकों को पुलिस तलाश कर रही थी.

