भागलपुरः बिहार के भागलपुर में हाल के दिनों में आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी (Crime In Bhagalpur ) हो रही है. इसी बीच गुरुवार को अस्पताल कर्मी से 10 लाख 50 हजार रुपया लूटकांड का खुलासा पुलिस ने महज 4 घंटें में कर (Bhagalpur Police Solved Loot Case In Few Hours) लिया. इस दौरान लूट की पूरी रकम को पुलिस ने बरामद कर लिया और मामले में 3 अपराधी को गिरफ्तार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. मामला ततारपुर थाना क्षेत्र का है, जिसमें रहमान नर्सिंग होम के कर्मी से लूट की घटना की शिकायत मिली थी. भागलपुर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी.



क्या था मामलाः सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गुरुवार करीब 4:30 बजे ततारपुर के रहमान क्लीनिक के कर्मी मोहम्मद नौशाद आलम अपने कुछ सहकर्मियों के साथ थाने पर आए. इन लोगों ने पुलिस को बताया कि वे रहमान नर्सिंग होम ततारपुर में काम करते हैं और आज 10:50 लाख रुपए बैंक में जमा करने जाने के क्रम में उनसे जब्बारचक के पास दो अज्ञात लोगों ने पिस्टल का भय दिखाकर छीन लिया.

सीसीटीवी फुटेज से खुला मामलाः इसके बाद थाने से मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी गयी. इसकी के साथ पुलिस टीम एक्टिव हुई. रहमान क्लीनिक, घटना स्थल और बैंक को जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया. जांच के दौरान पता चला कि लूट की कोई घटना हुई ही नहीं है. इसके बाद पुलिस ने जब अस्पताल कर्मियों से लूट के बारे में सख्ती से पूछताछ की तो उन लोगों ने पूरी घटना को कबूल कर लिया. इसके बाद इनके निशानदेही पर रुपया को बरामद कर लिया गया.

नर्सिंग होम का कंपाउंडर ही निकला मास्टरमाइंड: सिटी एसपी ने बताया कि नर्सिंग होम के कंपाउंडर ने ही लूट की साजिश रची थी. छापेमारी के क्रम में लूट की साजिश रचने वाले नर्सिंग होम के कम्पाउण्डर मोहम्मद नौशाद आलम, उसका सहयोगी मोहम्मद अहसान अंसारी और मोहम्मद तौसिफ अंसारी को गिरफ्तार किया गया है. इनके पास से लूट की गयी 10.50 लाख रुपए, 5 मोबाइल सेट, एक बाइक, एक काला रंग का बैग और बैंक के कुछ कागजात भी बरामद किया गया है. छापेमारी दल में ततारपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा, अपर थानाध्यक्ष पूर्णेन्दु कुमार सहित कई सहकर्मी पुलिस शामिल थे.

